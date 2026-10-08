مساهمو «أبوظبي الإسلامي» يوافقون على زيادة رأس المال بـ 1.75 مليار درهم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، عن موافقة مساهميه على مقترح زيادة رأسمال المصرف المصدر والمدفوع، من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.75 مليار درهم.

وأفاد المصرف، في بيان، أمس، بأن مقترح زيادة رأس المال حاز موافقة الأغلبية المطلوبة من المساهمين، خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي انعقد أول من أمس.

وستسهم الزيادة في رأس المال في تعزيز القاعدة الرأسمالية لمصرف أبوظبي الإسلامي، وتأتي هذه الخطوة دعماً للمرحلة المقبلة من نمو المصرف ضمن «رؤية 2035» بما يتيح للمصرف مواصلة تنفيذ خططه التوسعية مع الحفاظ على متانة مركزه الرأسمالي وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.

ويتضمن إصدار حقوق الأولوية المقترح طرح 106 ملايين و383 ألف سهم جديد بسعر إصدار يبلغ 16.45 درهماً للسهم الواحد، يشمل قيمة اسمية قدرها درهم واحد وعلاوة إصدار قدرها 15.45 درهماً للسهم.

وعند استكمال عملية الإصدار، سيرتفع رأس المال المُصدر والمدفوع للمصرف من ثلاثة مليارات و632 مليون درهم إلى ثلاثة مليارات و738 مليوناً و383 ألف درهم. ويمثل سعر الإصدار تخفيضاً بنسبة 28.8% من سعر الإغلاق للسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية كما بتاريخ 24 أغسطس 2026، على أن يحصل المساهمون المؤهلون على حقوق تخولهم الاكتتاب في سهم واحد جديد مقابل كل 34.14 سهماً يمتلكونه، وذلك وفقاً للشروط النهائية للاكتتاب.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، جوعان عويضة سهيل الخييلي، إن «موافقة المساهمين تعكس إيمانهم باستراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي وقوة أعماله، وقدرته على تحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية».

وأضاف: «تمثل زيادة رأس المال خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال للمصرف، بما يمكنه من اغتنام فرص النمو المستقبلية ودعم تنفيذ (رؤية ADIB 2035)، ومواصلة خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميه».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد عبدالباري: «بعد تجاوز إجمالي أصول المصرف حاجز 300 مليار درهم، نرى فرصاً واعدة للتوسّع في أعمالنا الأساسية، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين، وتسريع قدراتنا الرقمية وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن «الزيادة في رأس المال ستوفر قدرة أكبر على تمويل هذا النمو مع الحفاظ على قوة ومتانة القاعدة الرأسمالية للمصرف».