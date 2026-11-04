عمومية «إعمار العقارية» توافق على توزيع أرباح خاصة بقيمة 4.4 مليار درهم

وافقت الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية، على توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة على المساهمين بقيمة إجمالية تبلغ 4.4 مليار درهم.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، إن الأرباح الخاصة تمثل نسبة 50% من رأس مال الشركة البالغ 0.5 درهم للسهم الواحد.

وأوضحت أن تاريخ الاستحقاق سيكون يوم 12 نوفمبر الجاري، وتاريخ الاستبعاد في 13 نوفمبر، فيما حددت تاريخ إغلاق السجل في 16 من الشهر نفسه.