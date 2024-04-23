عمومية "إعمار للتطوير" تقر توزيع أرباح بقيمة تتجاوز ملياري درهم

عقدت "إعمار للتطوير" اليوم الاجتماع السنوي لجمعيّتها العموميّة حيث استعرض مجلس الإدارة الأداء القوي الذي حققته الشركة في عام 2023.

ووافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 2.082 مليار درهم (567 مليون دولار أميركي) أي ما يعادل 52% من رأس المال (حوالي 52 فلساً إماراتياً للسهم الواحد)، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين. وتمّت خلال الاجتماع كذلك الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2023 عن نشاط إعمار للتطوير ومركزها المالي وتقرير مدقّق الحسابات.

كما أكّد مجلس الإدارة مجدّداً التزام الشركة بتقديم عقارات ومجمّعات سكنية عالية الجودة لعملائه وللساكنين.

وأعلنت "إعمار للتطوير" عن مبيعات عقارية بقيمة 37.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2022، ما يصل بقيمة المبيعات المتراكمه إلى مستوى قياسي بقيمة 57.1 مليار درهم والتي سيتم تسجيلها كإيرادات في السنوات المقبلة.

وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة 11.9 مليار درهم وصافي أرباح قدره 6.6 مليار درهم وهو ما يعكس نمواً بنسبة 74% مقارنة بعام 2022.

وقامت شركة إعمار للتطوير بتسليم أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في عام 2023 في مواقع مميزه، بما في ذلك (دبي هيلز استيت، ودبي كريك هاربر، ووسط مدينة دبي، وإعمار بيتشفرونت، والمرابع العربية، وإعمار الجنوب). كما قامت "إعمار" بتسليم أكثر من 70 ألف وحدة سكنية في الإمارات حتى ديسمبر 2023، مع أكثر من 25.500 ألف وحدة سكنية قيد التطوير حالياً في الإمارات.

وقال محمّد العبّار، إن "النجاح الذي حققته (إعمار للتطوير) في عام 2023 يُعدّ دليلاً واضحاً على نهجنا التشغيلي المتميز والإقبال الكبير على منتجاتنا الرائدة، ما يمكّننا من تحسين وتعزيز أدائنا بشكل مستمرّ. وفي عام 2024، نسعى لإطلاق مزيد من العقارات والمشاريع الجديدة الطموحة".

وأضاف إن "نموّنا المستمرّ على أساس سنوي وارتفاع ربحيتنا يعودان بشكل مباشر إلى الدعم الثابت من مساهمينا، والإدارة الحكيمة، وفريق عمل ذو كفاءة عالية. كما يبرز تفانينا في تقديم قيمة استثنائية للمساهمين، ودورنا المحوري في تعزيز النشاط الاقتصادي في دبي أساس علامتنا التجارية المرموقة المبنية على الثقة والجودة".