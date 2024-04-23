19 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء قي الإمارات

كشفت شركة «كوستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق والعقارات ومقرها الولايات المتحدة، إن عدد الغرف الفندقية تحت الإنشاء في دولة الإمارات وصل إلى أكثر من 19 ألف غرفة بنهاية مارس الماضي.

وذكرت الشركة أن السوق الإماراتية استحوذت على أكثر من 17% من إجمالي عدد الغرف تحت الإنشاء في المنطقة، التي سجلت أكثر من 110 آلاف غرفة، ولا تشمل هذه المشروعات الفنادق التي لاتزال في مرحلتي التخطيط النهائي أو المبدئي.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، سجل القطاع الفندقي في دولة الإمارات مستويات أداء قوية خلال العام الماضي، ومنها ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023، بنسبة نمو 15% مقارنة بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بعام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية. وبلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة 1224 منشأة بنهاية يوليو الماضي 2023.