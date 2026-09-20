باقات العطلات.. تفاصيل تحوِّل الرحلة من تجربة ممتعة إلى مفاجآت غير متوقعة

تطرح شركات سياحة وسفر بشكل متواصل باقات عطلات تجمع بين تذاكر الطيران، والإقامة الفندقية، والتنقلات، والجولات السياحية، في عرض واحد، مستهدفة المتعاملين الراغبين في قضاء عطلات خارج الدولة بأقل كلفة ممكنة.

واستعرض متعاملون لـ«الإمارات اليوم» تجاربهم مع باقات العطلات السياحية، لافتين إلى تفاصيل لم تكن واضحة لهم عند الحجز، وتسببت في تكاليف إضافية أو قيود على الاستفادة من بعض الخدمات التي كانوا يتوقعونها في الوجهة النهائية. وأوضحوا أن التركيز على السعر المعلن فقط دفعهم في حالات إلى إغفال بنود أخرى تتعلق بالأمتعة، وموقع الفندق، ورسوم الجولات والأنشطة في وجهة السفر، وشروط تعديل أو إلغاء الحجز.

وأكدوا أن مراجعة تفاصيل الباقة، والتأكد من الخدمات المشمولة، والكلفة النهائية، وشروط الحجز قبل الدفع، كان يمكن أن تجنبهم مفاجآت غير متوقعة أثناء الرحلة أو بعدها.

من جانبهم، قال مسؤولو شركات سفر لـ«الإمارات اليوم» إن بعض العروض التي يتم طرحها على وسائل التواصل وهمي، ومقيّد بالعديد من الشروط والأحكام، وهدفها فقط جذب الاهتمام، ودفع المتعاملين للتواصل مع الشركة التي طرحت العرض، لافتين إلى أنه وعلى الرغم من الإقبال المتزايد على هذه الباقات، فإن كثيراً من المسافرين يركزون على السعر فقط، ويتجاهلون تفاصيل قد تحوّل الرحلة من تجربة ممتعة إلى سلسلة مفاجآت غير متوقعة.

ونبّه مسؤولو تلك الشركات، المسافرين المهتمين بعروض باقات العطلات، إلى سبعة محاذير وخفايا يجب أن ينتبهوا إليها قبل حجز الباقة السياحية، لافتين إلى أن المقارنة الصحيحة بين باقات العطلات يجب أن تتم على أساس «السعر النهائي» الذي سيدفعه المسافر مقابل الخدمات، وليس السعر المعلن في الحملات الإعلانية.

ونصحوا بطلب كشف تفصيلي يتضمن جميع الخدمات المشمولة، إلى جانب الخدمات الاختيارية التي تستلزم رسوماً إضافية، ومعرفة شمول الأمتعة ضمن الباقة، فضلاً عن التدقيق في مواعيد الرحلات الجوية، إضافة إلى التأكد من سياسة شركة الطيران في حال تأخر الرحلات أو إلغائها.

الأمتعة غير مشمولة

وتفصيلاً، قال المتعامل سالم الماجد، إنه تواصل مع وكالة سياحة وسفر، واشترى باقة عطلات سياحية لعائلته بسعر جذاب، تضمنت تذاكر الطيران، والإقامة الفندقية ليالي عدة، مشيراً إلى أن مندوب الشركة لم يوضح له أن الباقة لا تشمل الأمتعة، بل حقيبة يد فقط، فكان أمراً غير متوقع عند السفر.

وأضاف أنه اضطر لاحقاً إلى إضافة هذه الخدمة (الأمتعة)، ما رفع الكلفة الإجمالية للرحلة عن توقعاته، الأمر الذي جعله يدرك أن السعر المعلن لم يكن المعيار الكافي للمقارنة.

وأوضح الماجد أنه ونتيجة لتلك التجربة، فإنه يفضّل حالياً الحصول على كشف واضح يبين المبلغ النهائي الذي سيدفعه مقابل باقة العطلة، والخدمات المشمولة، وتلك التي تحتاج إلى رسوم إضافية، مؤكداً أنه أصبح يسأل عن الكلفة الإجمالية قبل الحجز، بدلاً من مقارنة الأرقام الواردة في الإعلانات فقط.

فندق في موقع إنشاءات

من جانبها، قالت المتعاملة ندى إبراهيم، إنها اختارت باقة عطلات تضمنت الإقامة في فندق مصنف من فئة أربع نجوم، وكانت صور الفندق والخدمات المعلنة جيدة، لكنها اكتشف بعد الوصول أن الفندق ضمن موقع إنشاءات، وبعيد عن المناطق والمعالم السياحية التي كانت تخطط لزيارتها.

ولفتت إلى أن تركيزها عند الحجز كان على تصنيف الفندق وسعر باقة العطلات، ولم تُولِ موقع الفندق أهمية كبيرة، ناصحة المسافرين بمراجعة موقع الفندق على الخرائط، والاطلاع على تجارب النزلاء، والصور التي يعرضونها عن المنشأة الفندقية قبل الحجز ودفع التكاليف.

رسوم دخول المعالم

في السياق نفسه، قالت المتعاملة بشرى السيد، إنها حجزت باقة سياحية إلى وجهة قريبة، برفقة صديقاتها، لتكتشف لاحقاً أن رسوم زيارة المعالم السياحية لم تكن ضمن الباقة، حيث كانت الباقة تشمل فقط توصيل المتعاملين إلى هذه المعالم دون رسوم الدخول. وأكدت أنها اضطرت للانتظار في طوابير لمحاولة شراء تذاكر الدخول، إلا أن الوقت لم يكن كافياً ضمن البرنامج السياحي، واضطرت إلى تعديل البرنامج.

ولفتت كذلك إلى أن بعض الأنشطة الواردة في البرنامج كان اختيارياً، وغير مشمول ضمن باقتها، ويتطلب رسوماً إضافية، مشيرة إلى أنها اكتشفت كذلك أن كثرة المعالم المدرجة في البرنامج الخاص بباقة العطلات لا تعني بالضرورة وجود وقت كافٍ للاستمتاع بها، إذ تستغرق التنقلات بين بعض المواقع جزءاً كبيراً من الوقت.

خسارة بسبب الإلغاء

أما المتعاملة مريم عبدالله، فذكرت لـ«الإمارات اليوم» أنها اشترت باقة سياحية لقضاء إجازة مع أسرتها، لكنها اضطرت قبل موعد السفر إلى طلب تعديل مواعيد الرحلة بسبب ظرف طارئ، لتكتشف أن «التعديل» يخضع لشروط ورسوم لم تكن واضحة بالنسبة إليها عند الحجز.

وأوضحت أنها تواصلت مع شركة السفر لمعرفة الخيارات المتاحة، وكان الخيار المتاح أمامها هو إلغاء الباقة وشراء أخرى جديدة، مشيرة إلى أن الإلغاء ترتب عليه خسارة نحو 70% من قيمة الباقة الأولى، وتحويل المبلغ المتبقي إلى رصيد لاستخدامه في الباقة الجديدة.

وأشارت إلى أنها كانت تركز عند شراء الباقة على السعر والخدمات المشمولة، ولم تمنح شروط التعديل والإلغاء وخدمة ما بعد البيع الاهتمام نفسه، ما تسبب لها في مفاجآت غير متوقعة.

السعر المعلن

إلى ذلك، قال مدير «شركة نيرفانا للسياحة والسفر»، علاء العلي، لـ«الإمارات اليوم»: «أول ما ينبغي أن يلفت انتباه المسافر هو عدم الانجذاب إلى السعر المعلن قبل معرفة تفاصيله، إذ إن كثيراً من الإعلانات يظهر السعر الأساسي بأرقام جذابة، لكن عند التمعن في شروط وتفاصيل باقة العطلات، فإنه يجد نفسه أمام منتج مقيّد بالعديد من الشروط والأحكام، ولا يتضمن مزايا كافية».

وأكد أن المقارنة الصحيحة بين باقات العطلات يجب أن تتم على أساس «السعر النهائي» الذي سيدفعه المسافر مقابل الخدمات التي سيحصل عليها، وليس السعر المعلن في الحملات الإعلانية لجذب الانتباه، مشيراً إلى أن السعر النهائي يشمل جميع الضرائب والرسوم، خصوصاً رسوم الفنادق أو السياحة التي قد تدفع عند الوصول إلى الوجهة المقصودة.

وأضاف: «بعض المسافرين يقضون ساعات طويلة في مقارنة أسعار الفنادق وشركات الطيران، لكنهم لا يطلبون قائمة مكتوبة توضح بدقة ما تشمله باقة العطلات وما لا تشمله»، لافتاً إلى أن عبارة «باقة شاملة» قد تختلف من شركة إلى أخرى، فقد تشمل لدى شركة سياحة وسفر: تذاكر الطيران والإقامة والإفطار والنقل والجولات، بينما تقتصر لدى شركة أخرى على الطيران والفندق فقط.

ونصح العلي بطلب كشف تفصيلي يتضمن جميع الخدمات المشمولة، إلى جانب الخدمات الاختيارية التي تستلزم رسوماً إضافية، حتى لا يفاجأ المسافر بمصروفات لم يضعها ضمن ميزانية الرحلة التي قد تتحول إلى سلسلة مفاجآت غير متوقعة.

وقال إن من أكثر الأخطاء شيوعاً، تلك المتعلقة بالأمتعة، وما إذا كانت مشمولة، إذ قد يعتمد بعض الباقات على تذاكر طيران لا تتضمن سوى حقيبة يد، فيضطر المسافر إلى دفع رسوم إضافية لاحقاً لإضافة الأمتعة، خصوصاً إذا كان يسافر مع العائلة. كما ينبغي التأكد مما إذا كانت الباقة تشمل النقل من المطار وإليه، أم أن المسافر سيكون مسؤولاً عن ترتيب وسائل التنقل بنفسه عند الوصول.

ولفت كذلك إلى ضرورة التدقيق في مواعيد الرحلات الجوية، وعدم الاكتفاء بعدد الأيام أو الليالي المذكور في الإعلان، مشيراً إلى أن كثيراً من الباقات يعتمد رحلات تغادر في وقت مبكر، أو تصل في وقت متأخر، ما يؤدي عملياً إلى تقليص الفترة التي يقضيها المسافر في وجهته السياحية.

عروض وهمية

من جانبه، قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن «بعض العروض التي يتم طرحها على وسائل التواصل وهمي، بهدف جذب الاهتمام فقط، ودفع المتعاملين للتواصل مع الشركة التي طرحت العرض»، لافتاً إلى أن العرض يكون مغرياً للغاية، وعند التواصل معهم يقولون إن هذه الأسعار نفدت، لكنْ لديهم عروض أخرى.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «بعض العروض يبدو مغرياً، لكن الرقم المعلن ملحق بعبارة: (الأسعار تبدأ من)»، مشيراً إلى مجموعة عوامل يجب التحقق منها قبل إتمام الحجز، منها التأكد من سياسة شركة الطيران في حال تأخر الرحلات أو إلغائها، خصوصاً في المواسم التي تشهد ازدحاماً كبيراً.

وتابع: «اختيار شركة الطيران لا يقل أهمية عن اختيار الفندق، فالمسافر ينبغي أن يعرف ما إذا كانت الرحلة مباشرة أم تتضمن محطة توقف، ومدة الترانزيت، لأن هذه التفاصيل تؤثر في راحة الرحلة، خصوصاً للعائلات التي تصطحب أطفالاً أو كبار سن».

وأكد العوضي أن التركيز على عدد نجوم الفندق وتصنيفه وحده قد يقود إلى اختيار غير مناسب، فالفندق قد يحمل تصنيفاً مرتفعاً، لكنه يقع بعيداً عن وسط المدينة، أو عن أبرز المعالم السياحية أو وسائل النقل، ما يرفع كلفة التنقل اليومية، ويستهلك جزءاً كبيراً من وقت الإجازة، مشدداً على أهمية التحقق من موقع الفندق على الخرائط، وقياس المسافة الفعلية إلى الأماكن التي يخطط المسافر لزيارتها.

ودعا العوضي إلى مراجعة تقييمات النزلاء الحديثة، وعدم الاعتماد فقط على الصور المنشورة في الإعلانات أو المواقع الرسمية، لأن تقييمات الضيوف تكشف في كثير من الأحيان مستوى النظافة، وجودة الخدمة، وسرعة الإنترنت، ومستوى الضوضاء، ومدى التزام الفندق بالخدمات المعلنة.

وشدد على أن البرنامج السياحي المرفق مع بعض باقات العطلات يستحق مراجعة دقيقة قبل الحجز، إذ قد تبدو قائمة الزيارات طويلة ومغرية، لكن عند التدقيق يتبين أن بعض الأيام يتضمن تنقلات طويلة، أو أن الوقت المخصص لكل معلم سياحي محدود، أو أن بعض الأنشطة اختياري، ويتطلب رسوماً إضافية، لذلك ينبغي معرفة مدة كل جولة، وما إذا كانت رسوم دخول المواقع السياحية مشمولة.

ورأى العوضي أن سياسة الإلغاء والتعديل من أهم البنود التي يغفل عنها كثير من المسافرين، رغم أنها قد تكون الأكثر تأثيراً عند حدوث أي ظرف طارئ. ونصح بقراءة الشروط المتعلقة بالإلغاء قبل الدفع، ومعرفة قيمة الرسوم التي قد تترتب على تغيير موعد السفر أو إلغاء الحجز، إضافة إلى المدة الزمنية اللازمة لاسترداد الأموال، وما إذا كان الاسترداد سيتم نقداً أم على شكل رصيد سفر، مشيراً إلى أن بعض العروض منخفضة السعر يكون غير قابل للاسترداد، وهو ما يجعلها غير مناسبة للمتعاملين الذين تكون خطط سفرهم قابلة للتغيير.

وأوصى كذلك بعدم إهمال التأمين على السفر، خصوصاً في الرحلات الخارجية، موضحاً أن وثيقة التأمين لا تقتصر على تغطية النفقات الطبية، بل قد تشمل أيضاً تعويضات مرتبطة بإلغاء الرحلات، أو فقدان الأمتعة، أو تأخرها، أو حالات الطوارئ، وفقاً لنوع الوثيقة. ولذلك ينبغي للمسافر معرفة حدود التغطية والاستثناءات ضمن الباقة، وعدم الاكتفاء بأقل الخيارات سعراً.

التواصل والدعم

في السياق نفسه، شدد المدير التنفيذي لـ«شركة دبي العالمية للسفريات»، بدر أهلي، على التأكد من الجهة التي ستقدم الدعم للمسافر إذا واجه مشكلة أثناء الرحلة، مبيناً أن بعض شركات السفر يوفّر خدمة دعم على مدار الساعة، بينما تقتصر شركات أخرى على ساعات عمل محددة، وقال إن نسبة تصل إلى 90% من باقات العطلات يتم التعديل عليها من قبل المسافر قبل العطلة وخلالها.

وأضاف أن معرفة وسيلة التواصل مع الشركة، وسرعة استجابتها، وآلية التعامل مع الحالات الطارئة، لا تقل أهمية عن معرفة اسم الفندق أو شركة الطيران، لأن جودة خدمة ما بعد البيع تظهر عند وقوع المشكلة، وليس عند إتمام الحجز، مشدداً على أهمية التعامل مع شركات مرخصة وذات سمعة جيدة، وعدم الانجراف وراء العروض المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون التحقق منها بدقة، مؤكداً أهمية خدمات ما بعد البيع عند شراء باقات العطلات. ونصح أهلي بالاطلاع على تقييمات المتعاملين السابقين، والاستفسار عن خبرة الشركة في تنظيم الرحلات إلى الوجهة المطلوبة، والاحتفاظ بجميع العقود والفواتير والمراسلات الإلكترونية، لأنها تشكّل مرجعاً مهماً في حال نشوء أي خلاف. كما أكد أهمية مراجعة صور الفندق التي يشاركها المتعاملون، وليس الصور الرسمية الترويجية التي تنشرها المنشأة، فبعض المواقع الشبكية المختصة ينشر صور النزلاء إلى جانب الصور الرسمية، التي تبيّن مستوى النظافة في الغرفة والمرافق، وحتى مساحة الغرف من وجهة نظر النزيل وليس المنشأة.

كما دعا أهلي إلى قراءة جميع البنود المكتوبة في العقد، لأنها غالباً تتضمن تفاصيل مهمة تتعلق بالمسؤوليات، والتغييرات المحتملة، والرسوم الإضافية، وآلية التعامل مع الظروف الخارجة عن الإرادة، مشيراً إلى أن كثيراً من النزاعات التي تنشأ بين المسافر وشركة السفر كان يمكن تجنبه لو اطلع المتعامل على هذه البنود بصورة دقيقة قبل الشراء. وقال: «قد يكون السعر جذاباً، لكن العرض يشترط عدداً معيناً من الليالي أو السفر في أيام محددة، إلى جانب أهمية معرفة سعر الغرفة، وهل هي غرفة قياسية، أم لشخصين، وهل هناك رسوم إضافية للسرير الثالث أو الأطفال».

وشدد أهلي على أن الباقة السياحية الجيدة ليست بالضرورة الأرخص سعراً، وإنما تلك التي تقدم للمسافر قيمة حقيقية، من خلال وضوح التفاصيل، وشفافية الأسعار، وجودة الخدمات، وسهولة التواصل مع الشركة المنظمة، داعياً المتعاملين إلى تخصيص وقت كافٍ للمقارنة بين العروض، وطرح جميع الأسئلة التي تدور في أذهانهم قبل الدفع، وعدم التردد في طلب توضيحات لأي بند غير واضح.

7 محاذير قبل حجز الباقة السياحية

السعر المعلن: معرفة السعر النهائي الذي ستدفعه، وما إذا كان يشمل الضرائب والرسوم وأي تكاليف إضافية قد تُدفع عند الوصول.

مزايا الباقة: طلب كشف واضح بالخدمات المشمولة، من تذاكر طيران وإقامة وإفطار وتنقلات وجولات، والتحقق من الخدمات التي تتطلب رسوماً إضافية.

الرحلات الجوية: التأكد مما إذا كانت الرحلة مباشرة أو تتضمن محطة توقف، ومدة الترانزيت، وما إذا كانت الأمتعة المسجلة مشمولة. كما يجب الانتباه إلى مواعيد الوصول والمغادرة التي قد تقلص فعلياً مدة الإجازة.

تصنيف الفندق: التحقق من موقع الفندق وبعده عن المعالم السياحية ووسائل النقل، وعدم الاعتماد على الصور الرسمية فقط، بل مراجعة تقييمات النزلاء الحديثة والصور التي التقطها المسافرون.

برنامج الجولات والأنشطة: التأكد من الجولات المشمولة فعلياً، ومدتها، ورسوم دخول المعالم السياحية، وما إذا كان بعض الأنشطة اختيارياً أو يتطلب دفع رسوم إضافية، حتى لا تتجاوز ميزانية الرحلة.

شروط الإلغاء والتعديل والتأمين: معرفة ما يترتب على إلغاء الحجز أو تغيير موعد السفر، وآلية استرداد المبلغ، وما إذا كان الحجز غير قابل للاسترداد، والتحقق من نطاق تغطية تأمين السفر والاستثناءات.

خدمة ما بعد البيع: التأكد من التعامل مع شركة مرخصة وذات سمعة جيدة، ومعرفة آلية التواصل معها في حالات الطوارئ أثناء الرحلة، مع الاحتفاظ بالعقد والفواتير والمراسلات التي تثبت تفاصيل الحجز.