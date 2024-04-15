الأسهم المحلية تربح أكثر من 15 مليار درهم في أولى جلساتها بعد "العطلة"

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة اليوم الاثنين، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 15 مليار درهم، مع استئناف التداولات عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.566 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية، الموافق الخامس من أبريل الجاري، إلى 3.581 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.854 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و727.51 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.894 مليار درهم، موزعة بواقع 1.265 مليار درهم في سوق أبوظبي، و628.38 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 559.12 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 35.93 ألف صفقة.

وعلى مستوى المؤشرات، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 9253.74 نقطة مدعوما بشكل رئيس بمكاسب الأسهم الكبرى بقطاعات البنوك والعقار، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي طفيفاً بنسبة 0.09% أو ما يوازي 0.37 نقطة ليصل إلى مستوى 4243.78 نقطة.

وفي سوق أبوظبي، تصدر سهم العالمية القابضة، النشاط مستقطباً سيولة بنحو 212.95 مليون درهم ليغلق متراجعاً بنسبة 0.03% عند مستوى 399.5 درهما، تلاه سهم مجموعة "ملتيبلاي" جاذباً أكثر من 144.9 مليون درهم، وارتفع بالنسبة القصوى المقدرة بنحو 14.83 % ليقفل عند 2.71 درهم، فيما وصلت سيولة سهم "كيو" القابضة إلى 90.72 مليون درهم وأغلق مرتفعا بنسبة 4.64% عند مستوى 3.16 درهم.

وفى سوق دبي، استحوذ سهم إعمار العقارية على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 224.67 مليون درهم ليتراجع بنسبة 0.94% إلى 8.42 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي جاذباً نحو 11.8 مليون درهم وانخفض بنحو 0.17% إلى 5.75 درهم، ثم سهم الإمارات دبي الوطني بسيولة 59.39 مليون درهم ونزل بنسبة 1.71% إلى 17.25 درهم.

وبدوره، قال المحلل بأسواق المال ،طارق عيسوي إن أسواق الأسهم المحلية عادت للتداول بعد بعد عطلة عيد الفطر الطويلة والتي امتدت لفترة أسبوع لتأتي أيضاً بالتزامن مع انتهاء فترة توزيعات الأرباح التي خصمت تأثيرها معظم الشركات. وأشار إلى أن الجيد ان الشركات استعادت توازنها بعد موسم التوزيعات السنوية بشكل سريع وهو ما يعتبر مؤشر صحي على استمرار التفاؤل بمستقبل أسواق المال الإماراتية. وأوضح أنه من الناحية الفنية فإن مؤشرات أسواق الأسهم المحلية ما زات عند مستويات صحية حيث إن مؤشر سوق دبي يستقر اعلى مستوى 4000 نقطة وسوق ابوظبي للأوراق الماليى اعلى مستوى 9200 نقطة.

كما أكد محلل أسواق الأسهم محمود عطا، أن أداء أسواق المال المحلية من المتوقع أن يسير في اتجاه صاعد على المدى المتوسط في ظل عدم تأثره بشكل ملحوظ بالتوترات الحيوسياسية الأخيرة مقارنة بالأسواق العالمية التي تخيم عليها المخاوف من الركود في ظل عودة نبرة رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي لمرة أو مرتين مجددًا.