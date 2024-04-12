867 منشأة فندقية في دبي بطاقة 162 ألف غرفة بنهاية العام المقبل

قالت شركة «كافنديش ماكسويل» المتخصصة في الاستشارات العقارية، إن إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، من المتوقع أن يصل إلى نحو 162 ألف غرفة بنهاية العام المقبل، ضمن 867 منشأة فندقية، بناء على مؤشرات المشروعات الفندقية قيد الإنشاء، أو تلك التي تم الانتهاء منها.

وأضافت الشركة في دراسة حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن السعة الفندقية الجديدة التي ستدخل السوق بداية أبريل 2024 حتى نهاية العام المقبل تصل إلى نحو 12 ألف غرفة، ضمن 47 منشأة فندقية.

وبيّنت أن السعة الفندقية في دبي مع نهاية عام 2023، بلغت نحو 150 ألف غرفة فندقية، توزعت على نحو 820 منشأة فندقية، مقارنة بـ146 ألف غرفة في أكثر من 800 منشأة فندقية للفترة ذاتها من عام 2022، و126 ألف غرفة فندقية موزعة على 740 منشأة في عام 2019، أي قبل جائحة «كورونا».

وذكرت أنه خلال عام 2023، كان نحو 73% من المعروض الجديد - الذي دخل السوق - من فئة الغرف الفاخرة والراقية، مشيرة إلى أنه من بين الافتتاحات الكبيرة في عام 2023، فنادق «أتلانتس ذا رويال»، و«شيفال ميزون»، و«إن إتش كوليكشن دبي النخلة»، و«فوكو دبي النخلة».

وأضافت أن جزيرة النخلة أسهمت بنحو 1600 غرفة جديدة في المعروض الجديد الذي دخل السوق في 2023، مشيرة إلى أنه في عام 2024، من المتوقع أن يشهد العرض الفاخر أكبر نمو، مع التخطيط لافتتاح 12 منشأة فندقية جديدة، ما يضيف نحو 3000 غرفة إلى السوق إجمالاً، وفقاً لقائمة المشروعات الجديدة التي ستدخل الخدمة في العام الجاري.

وبيّنت أنه في أوائل عام 2023، كشفت حكومة دبي عن أجندتها الاقتصادية (D33)، بهدف مضاعفة اقتصاد المدينة خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالمية للسفر والأعمال، مشيرة إلى أن أداء قطاع السياحة في دبي في الآونة الأخيرة، وطموحاته المستقبلية حظي بتقدير عالمي، حيث نجحت دبي في الحصول على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر»، أكبر منصة للسفر في العالم، للعام الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها مدينة مثل هذا الإنجاز المهم.

وأوضحت أنه إضافة إلى ذلك، احتلت دبي المرتبة الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً كأفضل مدينة في العالم، في تقرير أفضل مدن العالم 2024. وتؤكد هذه الجوائز، التزام دبي بالتميز السياحي ومكانتها وجهة عالمية رائدة، مؤكدة أن النمو الذي سجلته دبي في عام 2023 لعب دوراً أساسياً في منح قطاعي الضيافة والعقارات في المدينة دفعة قوية.

وقالت: «تتزايد جاذبية دبي وجهة سياحية باستمرار. وفي عام 2022 استقبلت المدينة 14.36 مليون زائر دولي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 97% على عام 2021. واستمر هذا الاتجاه التصاعدي حتى عام 2023، مع 17.15 مليون زائر، بزيادة قدرها 19.4% على أساس سنوي لتتخطى حركة السياحة الدولية مستويات عام 2019 قبل الجائحة».

وأشارت الدراسة إلى الأداء القوي الذي سجله مطار دبي الدولي في حركة المسافرين، بعد أن تجاوز في عام 2023، مستويات ما قبل الوباء، في حركة المرور، مسجلاً نحو 86.9 مليون مسافر. وتشير التوقعات إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، قد يصل هذا العدد إلى نحو 88.8 مليون مسافر، ليقترب من الرقم القياسي البالغ 89.1 مليوناً المسجل في عام 2018.