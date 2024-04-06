زيادة قياسية في أعداد السيّاح الخليجيين إلى دبي خلال يناير 2024

ارتفعت معدلات التدفق السياحي من السوق الخليجية إلى دبي خلال يناير 2024 بنسبة قياسية جاوزت 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2023، ليصل إجمالي عدد السياح الدوليين من هذه السوق إلى نحو 311 ألف سائح، مقابل نحو 220 ألف سائح في يناير 2023، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبحسب تلك البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد استقطبت دبي 1.77 مليون سائح دولي خلال يناير 2024، مقابل 1.47 مليون سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي.

واستحوذت السوق الخليجية على نسبة بلغت 17.5% من إجمالي أعداد السياح الدوليين القادمين إلى دبي خلال يناير 2024، لتحل في المركز الثاني بعد منطقة أوروبا الغربية التي استحوذت على نسبة 18% مسجلة 327 ألف زائر، فيما استحوذت دول جنوب آسيا على نسبة 17%، بعد أن سجلت نحو 294 ألف زائر لتحل في المركز الثالث.

بدورها، استحوذت منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على نحو 15% من إجمالي أعداد السياح الدوليين إلى دبي خلال يناير، مسجلة أكثر من 262 ألف سائح دولي، في وقت استحوذت فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة بلغت 12%، بعد أن سجلت 211 ألف سائح، ومنطقة دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة 8% من الإجمالي، مسجلة نحو 149 ألف سائح دولي.

كما وصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركيتين إلى أكثر من 115 ألف سائح دولي، مستحوذتين على 6.5% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 4% لإفريقيا، وبعدد سياح بلغ نحو 71 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2% من الإجمالي بمعدل 33 ألف سائح دولي.

إلى ذلك، سجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 83% خلال يناير 2024، مقابل 80% في الفترة ذاتها من عام 2023. كما سجلت مدة إقامة النزلاء في نهاية يناير الماضي 3.8 ليالٍ فندقية، مقابل أربع ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2023.

ووصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 3.84 ملايين ليلة مبيت، مقابل نحو 3.64 ملايين ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو بلغت نحو 6%.

. متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي سجل نسبة 83% خلال يناير 2024.