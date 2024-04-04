الأسهم المحلية تستقطب سيولة بأكثر من 1.175 مليار درهم

ناهزت المكاسب السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 9 مليارات درهم في ختام تعاملات اليوم، فيما أغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بدعم صعود أسهم قيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية من 2.840 تريليون درهم بنهاية تعاملات الأربعاء، إلى 2.849 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.175 مليار درهم موزعة بواقع 874.82 مليون درهم في سوق أبوظبي، و300.22 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 340.39 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21.49 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.32% ليغلق عند 9239.38 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق دبي المالي بنحو 0.16% توازي 6.62 نقطة ليقفل عند 4246.67 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "الجرافات البحرية" بنسبة 1.93% بسيولة 33.68 مليون درهم، إضافة لصعود سهم "ملتيبلاي" 2.28%. وتصدر "العالمية القابضة" النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 198.1 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند مستوي 399.5 درهما، تلاه "ألفا ظبي" بسيولة 86.81 مليون درهم ليرتفع بنسبة 0.26% إلى 15.36 درهما.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي مرتفعاً مع صعود سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 1.28% مع تحقيقه سيولة بلغت 29.56 مليون درهم. وتصدر الأسهم المرتفعة في سوق دبي "بنك المشرق" بنسبة 4.68 % بسيولة بلغت 13.44 ألف درهم تلاه سهم "سالك" بنسبة 3.03% بسيولة 12.6 مليون درهم.

فيما استحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي جاذباً أكثر من 71.96 مليون درهم وهبط السهم بنسبة 0.58% إلى 8.5 دراهم. وكان من ضمن قائمة الأنشط من حيث السيولة "باركن" بسيولة 26.68 مليون درهم وأغلق متراجعاً بنسبة 1.06% عند 2.79 درهم، ثم "دبي الإسلامي" بسيولة 25.09 مليون درهم هابطاً بنحو 0.17%.