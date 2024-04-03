الأسهم المحلية تستقطب 4.25 مليارات درهم خلال 3 جلسات

استقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 4.25 مليارات درهم على مدار الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع الجاري (الإثنين والثلاثاء والأربعاء)، مع تركز معظمها على أسهم قطاعي البنوك والعقارات. وتوزعت سيولة الأسهم خلال الجلسات الثلاث الماضية بواقع 1.38 مليار درهم في جلسة الإثنين الماضي، و1.47 مليار درهم في جلسة أمس الثلاثاء، و1.4 مليار درهم في جلسة الأربعاء.

وبنهاية تعاملات الأربعاء، بلغت أحجام التداول بأسواق الأسهم المحلية 412.51 مليون سهم، موزعة بنحو 215.21 مليون سهم في سوق أبوظبي، و197.3 مليون سهم في سوق دبي من خلال تنفيذ 25.7 ألف صفقة. وعلى مستوى الأداء اليومي، نزل المؤشر العام لسوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.47% إلى مستوى 9209.48 نقطة.

وكان في صدارة الأسهم النشطة في سوق أبوظبي سهم «العالمية القابضة» بنحو 201.49 مليون درهم مستقرا عند مستوى 399.5 درهم، و«ألفاظبي» الذي تراجع بنسبة 1.79% مستقطبا سيولة بلغت 88.19 مليون درهم، ومجموعة ملتيبلاي الذي ارتفع 0.92% مستقطبا سيولة بلغت 45.53 مليون درهم، فيما تصدرت «أبوظبي الوطنية للتكافل» قائمة الارتفاعات، بنسبة 14.94% عند 5 دراهم. كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنهاية التداولات بنسبة 0.69% ليغلق عند 4240.05 نقطة.

وجاء تراجع أداء سوق دبي مع انخفاض معظم الأسهم القيادية يتصدرها «إعمار العقارية» بهبوطه بنسبة 0.35% مع تصدره نشاط السيولة بنحو 72.37 مليون درهم، كما نزل سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 0.57% محققا سيولة بلغت 30.8 مليون درهم. وتراجع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 0.69% بسيولة 28.73 مليون درهم. فيما زاد سهم «تعليم القابضة» بنسبة 2.15% و«الاتحاد العقارية» بنسبة 1.36%.