أسواق الأسهم تستقطب سيولة بقيمة 1.64 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية بنهاية تعاملات الجلسة قبل الأخيرة بالأسبوع الجاري، سيولة تجاوزت 1.644 مليار درهم مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم العقار والبنوك وتوزعت السيولة بواقع 1.237 مليار درهم في سوق أبوظبي، و407.1 مليون درهم في سوق دبي، بعد تداول 453.35 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 23.55 ألف صفقة.

أنهى سوق دبي المالي التعاملات على ارتفاع، ليصعد مؤشره العام بنسبة 0.027% أو1.15 نقطة عند مستوى 4232.94 نقطة لتصل قيمته السوقية إلى 728.32 مليار درهم، بدعم سيطرة التفاؤل على معنويات المستثمرين والتوقعات الإيجابية لنمو قطاعات رئيسة بالدولة، في مقدمتها السوق العقارية.

ودعم صعود سوق دبي المالي، ارتفاع سهم شركة باركن بنسبة 4.71% ليصل إلى 2.89 درهما مع تحقيق سيولة بقيمة 46.26 مليون درهم.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.29% ليصل إلى 17.3 درهما بسيولة بلغت 44.68 مليون درهم. كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.17% عند سعر 5.84 درهم بسيولة بلغت 29.95 مليون درهم.

فيما تراجع سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.48% بالغا 8.15 درهم مع تصدره قائمة أكثر الأسهم تداولا من حيث السيولة بقيمة 78.68 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع المؤشر العام "فادجي" طفيفًا بنسبة 0.09% عند مستوى 9263.96 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.237 مليار درهم.

وتراجع سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.59% بالغا 13.4 درهما بسيولة بلغت 184.81 مليون درهم، وانخفض سهم الدار العقارية بنسبة 1.08%.

فيما ارتفع سهم "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 1.45% بالغا 8.4 درهم بسيولة بلغت 71.46 مليون درهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً من حيث السيولة، سهم العالمية القابضة، عند مستوياته السابقة البالغة سعر 399.5 درهم وبتداولات تجاوزت 213.46 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بي دي سويس"، دانيال تقي الدين، إن "أسواق الأسهم المحلية استمرت في رؤية بعض التقلبات وظلت عرضة لتصحيحات في الأسعار"، مشيرا إلى أن "استقرار الأسعار قد يوفر خلال هذا الشهر بعض الدعم وقد يساعد في تعزيز معنويات المستثمرين".

بدوره، أشار خبير أسواق المال، محمد عطا، إلى أن التذبذب بأداء الأسواق المال المحلية يعود للفترة ما قبل العيد والتي يتجه فيها أغلب المتعاملين لترتيب الاستثمارات والاحتفاظ بنسبة من السيولة، مشيرا إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية تتزايد للأسواق المحلية في ظل قوة الشركات المدرجة ماليًا والتوسعات.