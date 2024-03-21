مكاسب سوق دبي المالي تتجاوز 10 مليارات درهم

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات، أمس، وربح رأسماله السوقي ما يتجاوز 10.05 مليارات درهم، مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والعقار القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في دبي، من 724.96 مليار درهم بنهاية تعاملات الثلاثاء، إلى 735.008 مليار درهم بنهاية تعاملات أمس (الأربعاء).

وبنهاية تعاملات أمس، وصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية إلى 3.618 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، منها 2.884 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.477 مليار درهم، موزعة بواقع 1.073 مليار درهم في سوق أبوظبي، و404.18 دراهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 460.63 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22.16 ألف صفقة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.44% أو ما يعادل أكثر من 18.61 ليغلق عند 4291.37 نقطة. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» للجلسة الثالثة على التوالي مع نهاية تداولات أمس بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 9269.46 نقطة.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي، مستقطباً سيولة بنحو 84.02 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.47% عند 8.46 دراهم، تلاه «إعمار للتطوير» جاذباً 58.27 مليون درهم، ليقفل مرتفعاً بنسبة 3.2% عند 8.39 دراهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر «العالمية القابضة» النشاط بسيولة 219.83 مليون درهم، وأقفل عند 399.5 درهماً.