18 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في جلسة مستهل الأسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 18 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.589 تريليون درهم في جلسة الجمعة المالية إلى 3.606 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.88 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و726.02 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.589 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.606 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم الاثنين، موزعة بواقع 2.881 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و726.022 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.329 مليار درهم موزعة بواقع 940.025 مليون درهم في سوق أبوظبي و389.65 درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 506.579 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22.58 ألف صفقة.

وفي سوق دبي، أيضاً صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.30%، ما يعادل 12.9 نقطة بالغا مستوى 4275.38 نقطة. وتصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط بنحو 77.54 مليون درهم مرتفعا بنسبة 2.19%، ثم سهم "إعمار للتطوير" مستقطباً نحو 6.28 مليون درهم، وسهم "إمباور" بسيولة 43.3 مليون درهم.

وأعلن سوق دبي المالي تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام، اعتباراً من جلسة تداول اليوم الإثنين الموافق لـ 18 مارس 2024. ووفقا للتحديث، جاء بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وشركتا كهرباء ومياه دبي وإعمار العقارية في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزنا في المؤشر بنسبة 10%، تلاهم بنك دبي التجاري في المرتبة الثانية بنسبة 6.50%.ويتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول وذلك بعد استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5 % أو أكثر في رأسمال الشركة.

وفي سوق أبوظبي، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مرتفعاً بنسبة 0.73% عند 9288.83 نقطة. واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بنحو 199.078 مليون درهم، ثم سهم "ألفا ظبي" جاذباً نحو 45.48 مليون درهم مرتفعا بنسبة 0.25%، وسهم مجموعة "ملتيبلاي" بسيولة 49.03 مليون درهم مرتفعا بنسبة 1.35%.

وجاء ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم بعد إجراء المراجعة نصف السنوية على المؤشر الذي جرى إطلاقه بالتعاون مع مؤسسة فوتسي راسل. وأعلن السوق إضافة أسهم 3 شركات إلى المؤشر، وتشمل كلاً من مجموعة إيه سفن وإنفستكورب كابيتال، وفينكس كورب. وأجرى السوق كذلك المراجعة نصف السنوية لمؤشر FTSE ADX 15، حيث تمت إضافة شركتين للمؤشر هما بيور هيلث القابضة وفينكس كورب.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل الإغلاق بساعة تقريبًا قد حجب قراءة مؤشراته من على منصات التداول، بسبب خلل فني أدى إلى قراءة المؤشر مرتفعاً بأكثر من 6%.

وفيما استمرت تداولات الأسهم من دون تأثر بالخلل الفني، أشار السوق في رسالة على موقعه بأن فوتسي راسل، الشركة الموفرة لمؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية، حددت مشكلة تتعلق بقيم المؤشر الخاصة بها والتي تخص مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية.