"باركن" تزيد عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في طرحها العام الأولي

أعلنت شركة باركن، اليوم، عن زيادة في عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من طرحها العام الأولي استجابة للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد بدولة الإمارات.



وتمت زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من 74,970,000 إلى 89,964,000 سهم عادي بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.



واستناداً إلى النطاق السعري المعلن مسبقاً والذي يتراوح بين 2.00 درهم إلى 2.10 درهم للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد الآن بين 179.93 مليون و188.92 مليون درهم تقريباً تمثل ما نسبته 12% من حجم الطرح الأولي مقارنة بنسبة 10% المعلن عنها سابقاً.



وبقي حجم الطرح دون تغيير عند 749,700,000 سهم عادي تمثل 24.99% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة. وبعد زيادة التخصيص لطرح الأفراد في دولة الإمارات، سيتم تخصيص 659,736,000 سهم عادي لشريحة المستثمرين المؤهلين، بدلاً من 674,730,000 سهم عادي، تمثل 88% من أسهم الطرح، مقارنة بنسبة 90% المعلن عنها سابقاً.



وتبقى فترات الاكتتاب كما هي، حيث تم إغلاق باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات اليوم ، وغدًا لطرح المستثمرين المؤهلين. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "باركن" في سوق دبي المالي بتاريخ 21 مارس 2024 تحت الرمز "باركن".