دبي للاستثمار تحدد سعر طرح " دي آي بي هولدينغ" عند 1.12 درهم للسهم

أعلنت شركة دبي للاستثمار، عن تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام الأولي لشركة دي آي بي هولدينغ بي إل سي («دي آي بي هولدينغ»)، إحدى شركات محفظتها الاستثمارية، عند 1.12 درهم للسهم.

وقالت في إفصاح لسوق دبي المالي، إن ذلك يأتي عقب الاستكمال الناجح لعملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب.

أشارت إلي أن تحديد السعر يمثل محطة بارزة في أول طرح عام أولي تشهده دولة الإمارات خلال عام 2026، بعد إقبال قوي من المستثمرين على الطرح.

وعند سعر الطرح النهائي البالغ 1.12 درهم للسهم، تبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 1.9 مليار درهم (529 مليون دولار )، بما يعادل قيمة سوقية لشركة دي آي بي هولدينغ عند إدراجها في سوق دبي المالي تبلغ نحو 9.7 مليار درهم (2.6 مليار دولار).

ويأتي الإعلان عن السعر النهائي عقب إغلاق باب الاكتتاب واستكمال عملية بناء سجل الأوامر في 3 نوفمبر 2026.

وشهد الطرح تغطية تجاوزت الأسهم المطروحة بعدة أضعاف، وسط إقبال قوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. ويعكس سعر الطرح النهائي نهجاً مدروساً في التسعير يوازن بين قوة طلب المستثمرين التي أظهرتها عملية بناء سجل الأوامر، والهدف المتمثل في دعم أداء قوي ومستدام للسهم في السوق بعد الإدراج.

ويعادل سعر الطرح النهائي عائداً ضمنياً على توزيعات الأرباح لشركة دي آي بي هولدينغ عند الإدراج يقارب 7.5% عن السنة المالية 2027، استناداً إلى توزيعات أرباح نقدية متوقعة على أساس سنوي تبلغ 725 مليون درهم.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى دبي للاستثمار خالد جاسم بن كلبان، «يعكس النجاح في تسعير الطرح العام الأولي لشركة دي آي بي هولدينغ نهج المجموعة طويل الأجل في بناء شركات ذات حجم أعمال مؤثر، وتحقيق القيمة منها في المراحل المناسبة من تطورها.

وأشار إلي أن الإقبال القوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين يؤكد جودة أعمال الشركة وقوة مقوماتها الاستثمارية، لا سيما في ظل ظروف السوق الحالية.

وبعد إتمام الطرح، ستحتفظ دبي للاستثمار بحصة ملكية تبلغ 80% في دي آي بي هولدينغ، ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم دي آي بي هولدينغ في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر 2026، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.