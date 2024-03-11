الأسهم المحلية تستقطب 1.11 مليار درهم سيولة بأول جلسات شهر رمضان

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.11 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم الاثنين أول جلسة بشهر رمضان المبارك، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 871.87 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و238.234 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 262.113 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 20.87 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية العام "فادجي" متراجعًا بنسبة 0.024% عند مستوى 9232.24 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.12% إلى مستوى 4248.1 نقطة. واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي جاذباً نحو 193.64 مليون درهم مترًاجعا بنسبة 0.75% بالغاً مستوى 15.88 درهم، تلاه "الدار العقارية" بسيولة بلغت 53.06 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 0.72%، ثم مجموعة "ملتبيلاي" مستقطباً 48.51 مليون درهم متراجعًا بنسبة 0.45%.

وفي سوق دبي، تصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط جاذباً نحو 58.74 مليون درهم مرتفعًا بنسبة 0.49%، تلاه سهم "دبي الإسلامي" بسيولة بلغت 4.84 مليون درهم متراجعًا بنسبة 0.52%، ثم "إمباور" مستقطباً أكثر من 26.92 مليون درهم مستقرًا عند مستوى 1.64 درهم، تلاه سهم "إعمار للتطوير" بسيولة بلغت 25.46 مليون درهم متراجعًا بنسبة 1.18%.

من جانبه، أوضح فيجاي فاليشا، رئيس قسم الاستثمار لدى شركة «سنشري فاينانشال»: إن حركة الأسواق المحلية مرتبطة حاليا بالإعلان عن اي قرارات جديدة بخصوص مؤشر التضخم الأمريكي ومن ثم المسار المرتقب للسياسة النقدية. وأشار محمود عطا المحلل المالي إلى أن مؤشرات الأسواق المالية المحلية تسير وفقا للتوقعات خصوصا أن تلك الحركة تتزامن مع دخول شهر رمضان والذي تتميز جلساته الأولى ببعض التذبذب مع تراجع السيولة والنشاط قليلاً.