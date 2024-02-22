%80 إشغال الشقق الفندقية الفاخرة في دبي خلال 2023

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الشقق الفندقية في الإمارة واصلت تسجيل معدلات إشغال قوية على مدار العام الماضي، متفوقة على مختلف فئات الغرف الفندقية الأخرى، حيث وصل معدل إشغال 13.8 ألف شقة فاخرة إلى 80% على مدار عام 2023، وهو معدل يتخطى النسب المسجلة قبل جائحة «كورونا» التي وصلت إلى 77% حينها.

ووفقاً لبيانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وصل إجمالي عدد الشقق الفندقية في دبي إلى 26 ألفاً و410 شقق ضمن 196 منشأة، منها 13.8 ألف شقة فاخرة ضمن 85 منشأة، و12.5 ألف شقة ضمن 111 منشأة.

وأوضحت البيانات أن الفنادق المصنفة بين فئتي «نجمة واحدة» و«أربع نجوم» سجلت بدورها معدل إشغال وصل إلى نحو 78%، لتأتي في المركز الثاني، مقابل نسبة 75% للمنشآت الفندقية من فئة «خمس نجوم».

واستحوذت الشقق الفندقية الفاخرة والمتوسطة على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مقابل نسبة 35% للفنادق من فئة «خمس نجوم»، و29% للفنادق من فئة «أربع نجوم»، و19% للمنشآت بين فئتي «نجمة واحدة» و«ثلاث نجوم».

وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي: «إن السوق الفندقية في دبي حققت معدلات أداء قوية في الإجمال على مدار العام الماضي، متخطية مستويات ما قبل (الجائحة)، مع ارتفاع وتيرة تدفق السياح من مختلف أسواق العالم إلى دبي»، مشيراً إلى أن الأداء القوي للشقق الفندقية يُبرز حجم الطلب على هذه الفئة من الفنادق.

وبيّن أن «عوامل عدة ساعدت السوق الفندقية في دبي على تحقيق نتائج قياسية، منها النمو المتواصل في أعداد السياح، وارتفاع مدة إقامة السياح في فنادق الإمارة، ما انعكس على زيادة متوسط أسعار الغرف الفندقية وبالتالي ارتفاع العائدات»، لافتاً إلى أن الطلب السياحي على دبي استمر طوال أشهر السنة بوتيرة قوية، بما في ذلك أشهر الصيف.

وأضاف خوجلي أن «دبي وجهة سياحية عالمية مفضّلة لدى ملايين الزوّار حول العالم، حيث يقضي السياح في الإمارة فترات أطول في ظل تنوّع المرافق والخدمات السياحية».

وأفاد بأن نحو 60% من معدلات الطلب على الشقق الفندقية هي لعقود سنوية، مقابل نحو 40% على أساس يومي أو أسبوعي، مشيراً إلى أن نسبة العقود السنوية للشقق الفندقية شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة عقب الجائحة.

من جانبه، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا: إن «الشقق الفندقية في دبي حافظت على معدلات إشغال قوية بشكل دائم، خصوصاً عقب جائحة (كورونا)»، مؤكداً أن الطلب على الشقق يتزايد، وهو ما يتضح من خلال معدلات الإشغال الكبيرة التي تتخطى حاجز الـ80%.

وذكر العوا أن «الأداء القوي للسوق الفندقية في الإمارة متواصل مع زيادة تدفق أعداد السياح من مختلف الأسواق»، لافتاً إلى أن الشقق الفندقية، بما في ذلك الغرف، تسجل منذ بداية العام معدلات إشغال مرتفعة بدعم من سياحة الترفيه في موسم الشتاء، وأيضاً سياحة الأعمال، مع استضافة المدينة المزيد من الفعاليات.