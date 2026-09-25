موظف يرتدي الزي الإماراتي وتقديم القهوة والتمر.. اشتراطات جديدة بفنادق أبوظبي في الربع الأول من 2027

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي معايير «الضيافة الإماراتية»، في خطوة استراتيجية تجسد رؤية الإمارة في جعل الهوية الوطنية محوراً رئيسياً لتجربة الزائر، وإرساء إطار عملي موحد وقابل للقياس يترجم قيم الضيافة الإماراتية الأصيلة إلى معايير تشغيلية تطبق في مختلف الفنادق والشقق الفندقية في الإمارة.

وسيختبر الزوار، من خلال هذه المبادرة مظاهر متنوعة من الضيافة الإماراتية الأصيلة، تشمل الترحيب عند الوصول، وتقديم القهوة الإماراتية، وتموراً من أصناف إماراتية تقليدية محلية المصدر، وإتاحة الفرصة لاكتشاف أطباق إماراتية تقليدية مثل الهريس والبلاليط، بما يسهم في تجسيد قيم السنع الإماراتي بما تتضمنه من آداب وحسن استقبال وكرم واحترام وعناية بالتفاصيل، مما يحول تجربة الإقامة إلى نافذة تعكس الثقافة الإماراتية وتمنح الزائر فهماً أعمق لهوية أبوظبي.

وتتضمن المعايير الإلزامية للفنادق توفير شروحات أو روابط على المواقع الإلكترونية للتعريف بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها، وإرسال رسائل للضيوف قبل وصولهم تتضمن معلومات ونصائح حول سبل تجربة الثقافة والتراث والبيئة الطبيعية الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتخصيص موظف في منطقة الاستقبال يرتدي الزي الإماراتي، إلى جانب تأهيل موظفي خدمة الضيوف بما في ذلك موظفي المطاعم للتعريف وشرح ثلاثة أطباق إماراتية تقليدية على الأقل ودورها في تقاليد الطعام الإماراتية، وتضمين منطقة عامة واحدة على الأقل من المناطق التي يرتادها الضيوف عنصراً تصميمياً واحداً على الأقل مستوحى من التراث الإماراتي، بما يثري تجربة الزوار ويدعوهم إلى اكتشاف جوانب جديدة من الهوية الثقافية للإمارة.

وستطبق الفنادق 20 معياراً على الأقل تشمل 10 معايير إلزامية و10 معايير من اختيار الفندق، فيما ستطبق الشقق الفندقية إطاراً مبسطاً يضم 5 معايير على الأقل تشمل 5 معايير إلزامية و5 معايير من اختيار الشقق الفندقية. وستحصل المنشآت المشاركة على أدلة تنفيذية مفصلة، وبرامج تدريبية متخصصة في الثقافة الإماراتية، ودليل تشغيلي متكامل، بما يضمن التطبيق الفعّال والمتسق للمعايير في مختلف المنشآت.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الكامل للمعايير في مختلف أنحاء الإمارة اعتباراً من الربع الأول من سنة 2027، كما تعتزم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إطلاق علامة «الضيافة الإماراتية» المخصصة للزوار، لتكريم المنشآت التي تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات وفق ثلاثة مستويات للتميّز، بما يحفز تبني أفضل الممارسات، ويرسخ الهوية الوطنية معياراً للتميز في قطاع الضيافة، ويعزز مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً يجمع بين الأصالة والابتكار والتميز في تجربة الزائر.