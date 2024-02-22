«دبي المالي» يربح 39.5 مليار درهم منذ بداية 2024

عزز سوق دبي المالي مكاسبه منذ بداية تداولات العام الجاري، حيث ربح رأسماله السوقي نحو 39.51 مليار درهم حتى نهاية جلسة أمس، وسط التركيز على الأسهم القيادية مع توالي الإفصاح عن نتائج الأعمال السنوية للشركات المدرجة وخطط التوزيعات الخاصة بها، بالتزامن مع زيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين.

وارتفعت القيمة السوقية لـ«دبي المالي» من 687.522 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى نحو 727.03 مليار درهم، فيما وصلت رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.867 تريليون درهم، ليصل إجمالي القيمة السوقية للأسهم المحلية إلى نحو 3.594 تريليونات درهم في نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة ناهزت 4.8%، أو ما يوازي 195.19 نقطة، ليرتفع من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر 2023 إلى مستوى 4254.99 نقطة في نهاية جلسة أمس، ويبقى قرب أعلى مستوى منذ منتصف عام 2014، مدعوماً بشكل أساسي بمكاسب أسهم البنوك والعقار.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 2.01%، أو ما يعادل 188.76 نقطة، لينخفض من مستوى 9577.85 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي إلى نحو 9389.09 نقطة في نهاية جلسة الأربعاء.

وعلى المستوى اليومي، انخفض أداء مؤشرات أسواق الأسهم المحلية، بنهاية جلسة أمس، إذ نزل مؤشر سوق دبي بنسبة 0.52%، في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.12%.

واستقطبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.71 مليار درهم، موزعة بواقع 1.254 مليار درهم في سوق أبوظبي، و456.84 مليون درهم في سوق دبي، إذ جرى التداول على نحو 735.6 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.78 ألف صفقة.

إلى ذلك، قال المحلل بأسواق المال، محمد عطا، لـ«الإمارات اليوم»، إن عمليات جني الأرباح في أسواق الأسهم المحلية جاءت متوافقة مع التوقعات، وذلك بعد وصولها إلى مستويات قياسية، لاسيما في سوق دبي المالي الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عام 2014.