«دبي المالي» يرفع مكاسبه إلى 22.3 مليار درهم خلال 8 جلسات

عزّز سوق دبي المالي مكاسبه منذ بدء تداولات الشهر الجاري حتى نهاية تعاملات أمس، ليرتفع للجلسة الثامنة على التوالي. ووصلت مكاسب سوق دبي على مدار ثماني جلسات لنحو 22.3 مليار درهم، ليرتفع رأس المال السوقي من 708.5 مليارات درهم، في جلسة الثامن من فبراير الماضي، إلى 730.8 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والمرافق، مع تركيز المتعاملين على اقتناص الفرص الاستثمارية تزامناً مع توالي إعلان المزيد من نتائج الأعمال السنوية، وخطط التوزيعات النقدية. فيما وصلت رسملة سوق أبوظبي إلى 2.87 تريليون درهم.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي منذ مطلع الشهر الجاري حتى نهاية جلسة أمس، أي خلال 14 جلسة تداول تقريباً، بنسبة 2.59% أو ما يعادل أكثر من 108.28 نقاط، ليغلق عند 4277.36 نقطة ليظل مرتفعاً بأعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، مقابل مستوياته في نهاية الشهر الماضي عند 4169.08 نقطة. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» مع نهاية جلسة أمس عند مستوى 9400.28 نقطة. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.36 مليار درهم، وجرى التداول على نحو 568.3 مليون سهم، عبر تنفيذ ما يربو على 21.49 ألف صفقة. وتصدر «إعمار العقارية» الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 73.18 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 8.2 دراهم.