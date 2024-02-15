مؤشر سوق دبي يصعد لأعلى مستوى منذ 10 سنوات

نجح مؤشر سوق دبي المالي في الصعود لأعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات تقريباً في نهاية تعاملات أمس، مع تزايد عمليات شراء انتقائية على أسهم كبرى ذات أساسات مالية قوية، تزامناً مع توالي الإفصاح عن نتائج الأعمال السنوية.

وعزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في نهاية التعاملات، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو أربعة مليارات درهم، مرتفعاً من 3.592 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 3.596 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس، موزعة بواقع 2.872 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 723.6 مليار درهم لسوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال جلسة أمس، بنحو 1.28 مليار درهم، موزعة بواقع 959.94 مليون درهم في سوق أبوظبي، و328.35 مليون درهم في سوق دبي، بعد التداول على نحو 510.52 ملايين سهم، عبر تنفيذ ما يربو على 24.37 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة ناهزت 0.36%، ليرتفع إلى مستوى 4238.95 نقطة مسجلاً أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.47% صاعداً إلى مستوى 9395.03 نقطة.

ودعم صعود مؤشر سوق دبي خلال تعاملات أمس، استمرار ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.62% بالغاً 8.05 دراهم مع تصدره قائمة الأكثر نشاطاً من حيث حجم السيولة بنحو 82.4 مليون درهم، وذلك بعد يوم من إعلان الشركة توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50%، ما يعادل 50 فلساً للسهم من رأس المال عن عام 2023.

وتلاه سهم «الاتحاد العقارية»، الذي قفز بالنسبة القصوى والمقدرة بنسبة 14.91% بالغاً 0.316 درهم بسيولة بلغت 32.52 مليون درهم، تزامناً مع إعلان الشركة عن نتائج إيجابية وتحقيق تقدم كبير على مستوى كفاءة التكاليف وإعادة هيكلة الديون، ما أدى إلى تحقيق ربحية سهم أساسية ومخففة مقدارها 0.1890 درهم للسهم الواحد عن عام 2023، ثم جاء سهم «إعمار للتطوير»، الذي تراجع بنسبة 0.27%، بسيولة بلغت نحو 28.44 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، عزّز سهم «العالمية القابضة» مكانته على قائمة الأكثر نشاطاً بالسوق، بسيولة بلغت 203.76 ملايين درهم بعد استقراره عند مستوى 399.6 درهماً، تلاه من حيث النشاط سهم «أمريكانا» بنحو 76.39 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 11.15% بعد إعلانها عن ارتفاع صافي ربحها العائد للمساهمين بنسبة 0.1%، خلال العام الماضي، ليصل إلى 259.5 مليون دولار، تلاه سهم «ألفا ظبي» بنحو 74.66 مليون درهم متراجعاً بنسبة 1.3%.

وقال محلل أسواق المال، محمود عطا، إن «نتائج أعمال شركة الاتحاد العقارية زادت من الثقة لدى المتعاملين بأن الأسهم المدرجة والشركات لديها قدرة في التعافي القوي وسط تصاعد وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد، رغم التحديات العالمية، الأمر الذي منح مؤشر سوق دبي المالي الفرصة لبلوغ مستويات تاريخية».

• 1.28 مليار درهم سيولة استقطبتها أسواق المال المحلية.