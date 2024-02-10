9.8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 9.8 مليارات درهم، حيث شهدت تسجيل 3543 مبايعة بقيمة 7.29 مليارات درهم، منها 197 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.61 مليار درهم و2572 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 5.68 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 1.8 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 135 هبة بقيمة 725.04 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120.32 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 140.45 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، في حين تصدرت «مدينة دبي الملاحية» المناطق من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 351 مبايعة بـ623.75 مليون درهم.