أعلن بنكا دبي الإسلامي، و”الإمارات دبي الوطني“ بشكل مشترك أنهما، عقب موافقة مجلسي إدارتيهما، قد وقعا اتفاقية شراء أسهم تتيح لبنك دبي الإسلامي الاستحواذ على 100% من رأس المال المصدر لمصرف الإمارات الإسلامي، وهو شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني.

وبحسب إفصاح نشر على سوق دبي المالي اليوم، سيتم سداد المقابل بالكامل من خلال إصدار بنك دبي الإسلامي أسهماً عادية لصالح بنك الإمارات دبي الوطني.

وتجمع هذه الصفقة بين مؤسستين متكاملتين في مجال الخدمات المصرفية للشركات والافراد لإنشاء مجموعة مصرفية إسلامية أكبر واكثر تنوعاً، تتمتع بقدرات أكبر ومتميزة لخدمة العملاء، والاستثمار في الابتكار، ودعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

واستناداً إلى المعلومات المالية كما في 30 سبتمبر 2026، سيبلغ إجمالي أصول بنك دبي الإسلامي بعد إتمام الصفقة حوالي 585 مليار درهم.

وعند إتمام الصفقة، سيصبح بنك الإمارات دبي الوطني مساهماً استراتيجياً مهماً في بنك دبي الإسلامي، ما يضيف قيمة كبيرة لهذه الشراكة، بفضل حضوره في السوق، وانتشاره العالمي، ومكانته كأكبر مؤسسة مالية في دبي.

وتعد هذه الصفقة دليلاً على رؤية دبي ومبادراتها المستمرة لخلق شركات رائدة إقليمياً في مختلف القطاعات.