الأسهم المحلية تستقطب 5.92 مليارات درهم سيولة

استقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 5.92 مليارات درهم سيولة على مدار الجلسات الأربعة الأولى من الأسبوع الجاري (الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس)، مع تركز معظمها على أسهم قطاعي البنوك والعقارات.

وتوزّعت السيولة بواقع 4.79 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.13 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 1.55 مليار سهم، من خلال أكثر من 21.11 ألف صفقة.

وبنهاية تعاملات اليوم الخميس، ارتفع مؤشر فادجي العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.085% إلى مستوى 9362.6 نقطة، بعد تداول 241.27 مليون سهم بقيمة 1.107 مليار درهم عبر 14.77 ألف صفقة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي بقيمة 204.5 مليون درهم مستقراً عند مستوى 399.5 درهم، تلاه سهم شركة «ألفا ظبي» بقيمة 93.82 مليون درهم، متراجعا بنسبة 1.3%.

وارتفع سهم «أدنوك للتوزيع» 2.78%، بالغا 3.7 دراهم تزامناً مع إعلان الشركة عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال عام 2023، حيث حققت نمواً في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.6% على أساس سنوي لتتخطى حاجز المليار دولار (نحو 3.68 مليارات درهم).

وفي سوق دبي المالي، هبط المؤشر العام للسوق بنهاية تداولات الخميس، 0.07% ليغلق عند 4159.1 نقطة، بعد التداول على 98.97 مليون سهم بقيمة 386.64 مليون درهم من خلال تنفيذ 6271 صفقة.

وكان في صدارة الأسهم الأكثر نشاطا في سوق دبي: «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 198.72 مليون درهم بعد تراجعه بنسبة 0.86%، و«مصرف عجمان» بسيولة بلغت 45.66 مليون درهم منخفضًا بنسبة 0.54%، ثم سهم شركة «إعمار العقارية» الذي تراجع 0.27% وحقق سيولة بلغت 25.93 مليون درهم، فيما تصدرت «الرمز كابيتال» قائمة الأكثر ارتفاعًا بنسبة 14.3% بالغاً مستوى 1.6 درهم.

وأكد المحلل المالي، محمود عطا، أن أسواق الأسهم المحلية لاتزال تحمل المزيد من الفرص لدى راغبي الاستثمار الأمن، لاسيما في ظل تزايد التصنيف الإيجابي للإمارات وتوفير مناخ يفضله مديري الصناديق الأجنبية، وهو ما يحقق مستهدفات الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن الأداء المتذبذب هو الطبيعي في ظل ترقب المتعاملين الحاليين لمزيد من الإعلان عن خطط التوزيعات والنتائج السنوية لدى الشركات القيادية والتي من المتوقع أن تحمل نسب نمو قوية عن العام الماضي، لاسيما بالقطاعات غير النفطية وفي مقدمتها العقارات والسياحة.