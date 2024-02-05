سوق دبي يصعد لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2014

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 30 نوفمبر 2014 وسط تنفيذ صفقات كبيرة على سهم "سالك" بقيمة 27.2 مليون درهم، ومدعوما بمكاسب أسهم البنوك والعقار القيادية.

وبلغ رأس مال السوق نحو 719.501 مليار درهم، فيما وصلت رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 2.88 تريليون درهم، لتصل بذلك الرسملة السوقية الإجمالية للسوقين إلى أكثر من 3.599 تريليونات درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.44 مليار درهم موزعة بواقع 1.108 مليار درهم في سوق أبوظبي و333.55 درهم في سوق دبي، بعد التداول على نحو 455.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21.38 ألف صفقة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.046% ليغلق عند 4230.7 نقطة،مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ 10 سنوات تقريبا.

وتصدر سهم "الإمارات دبي الوطني" النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 61.53 مليون درهم، ليغلق متراجعاً بنسبة 1.66% عند 17.75 درهم، تلاه سهم "إعمار العقارية" جاذباً 50.57 مليون درهم، حيث أقفل مرتفعاً بنسبة 0.4% عند 7.52 درهم، ثم سهم مصرف عجمان بسيولة 28.88 مليون درهم، مقفلا عند 2.04 درهم بارتفاع نسبته 0.99%.

كما تم خلال تعاملات اليوم، تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم شركة "سالك" بنحو ثمانية ملايين سهم بسعر 3.40 دراهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 27.2 مليون درهم.

من جهته، أغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" مع نهاية التداولات، متراجعا بنسبة 0.35% إلى مستوى 9241.13 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" متراجعا بنسبة 0.3% عند مستوى 9427.880 نقطة.

وتصدر "العالمية القابضة" نشاط السوق بسيولة 213.33 مليون درهم وأقفل عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 91.89 مليون درهم ليغلق متراجعاً بنسبة 3.14% عند 17.3 درهم، ثم "أبيكس" بسيولة 48.36 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 0.5% ليصل إلى 2.01 درهم.

وتم تنفيذ صفقتين كبيرتين في سوق أبوظبي على سهم "الخليج للمشاريع الطبية" بقيمة 156.5 مليون درهم على 97.8 مليون سهم ما نسبته 14% من أسهم الشركة.