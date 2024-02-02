مكاسب «دبي المالي» تتجاوز 8.98 مليارات درهم في جلستين

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في أول جلسيتن (الخميس والجمعة) من فبراير الجاري، حيث ربح رأسماله السوقي ما يناهز 8.98 مليارات درهم مدعوما بمكاسب أسهم البنوك والعقار.

وصعد رأس المال السوقي لـ"دبي المالي" من 711.56 مليار درهم نهاية الشهر الماضي (جلسة الأربعاء الماضي) إلى أكثر من 720.54 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة، فيما وصلت رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 2.89 تريليون درهم، لتصل بذلك الرسملة السوقية الإجمالية للسوقين إلى أكثر من 3.61 تريليونات درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال الجلستين نحو 2.576 مليار درهم، موزعة بواقع 1.923 مليار درهم في سوق أبوظبي و652.84 مليون درهم في سوق دبي.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي خلال جلستي الخميس والجمعة بنسبة 2.69% أو ما يعادل أكثر من 59.66 نقطة، ليغلق عند 4228.74 نقطة مقابل مستوياته في نهاية الشهر الماضي عند 4169.08 نقطة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9273.54 نقطة، بينما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9456.25 نقطة.

وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.6% ما يعادل أكثر من 66 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية "فادجي" 1.2% بما يعادل 112 نقطة.

وبنهاية جلسة الجمعة، عزز مؤشر سوق دبي من مكاسبه أيضا، حيث اقترب من مستوى 4230 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة 0.19% ووصل لمستوى 4228.74 نقطة ليبقى بذلك عند أعلى مستوى له منذ أبريل عام 2015 أي خلال تسعة سنوات تقريبا.

وتصدر سهم "شعاع كابيتال" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بالسوق بعد صعوده بالنسبة القصوى والبالغة 14.68% متجاوزا مستوى 0.200 درهم ليصل إلى مستوى 0.203 درهم بسيولة تخطت سبعة ملايين درهم مدعوماً بنفي الشركة للأخبار المتداولة بخصوص عزم مجلس إدارتها إلغاء إدراجها في سوق دبي المالي وتحويلها إلى شركة مساهمة خاصة.

وأكدت "شعاع كابيتال" المضي في خطة إعادة هيكلة رأس المال المفصح عنها مسبقا، حيث سيقوم مجلس إدارة الشركة بإحاطة المساهمين علماً بالتطورات وذلك بحلول تاريخ 14 فبراير 2024 تزامناً مع الإفصاح عن البيانات المالية الأولوية الموحدة غير المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر العام للسوق "فادجي" بنسبة 0.14% مع تراجع سهم العالمية القابضة بنسبة 0.03% بالغا 399.5 درهم، متصدرا النشاط بسيولة بلغت 203.85 مليون درهم يليه من حيث النشاط سهم "ألفا ظبي" بنحو 89.38 مليون درهم.