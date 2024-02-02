2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 619 مبايعة بقيمة 1.59 مليار درهم، منها 33 مبايعة لأراضٍ بقيمة 407.3 ملايين درهم و586 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.18 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 469.44 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 29 هبة بقيمة 110.4 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 107 ملايين درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 36.5 مليون درهم في منطقة المركاض. وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 117 مبايعة بـ114.61 مليون درهم.