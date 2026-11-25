دبي - الإمارات اليوم

شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ”دييز“، انطلاق أعمال النسخة الشرق أوسطية الثانية من منتدى ”دويرز دبي 2026“، والذي تستضيفه واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة ”دييز“، بالتعاون مع شركة ”ذا دويرز“، يومي 25 و26 نوفمبر الجاري في مجمع دبي الرقمي.

وجمع المنتدى الذي أقيم تحت رعاية سموه أكثر من 100 متحدث، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة وقادة الشركات العالمية والمستثمرين والخبراء، إلى جانب رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التعاون بين منظومات الابتكار العالمية، وتوسيع فرص الاستثمار والشراكات الاستراتيجية، ودعم نمو الشركات التكنولوجية وتوسعها في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ”دييز“: ”نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ”رعاه الله“، وتوجيهاته لتعزيز مساهمة قطاعات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي باعتبارها أولويات استراتيجية وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتكتسب استضافة منتدى ”دويرز دبي“ أهميتها من دوره في تعزيز ارتباط دبي بمنظومات الابتكار وريادة الأعمال العالمية، واستقطاب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية“.

وأضاف سموه: ”نواصل من خلال المناطق الاقتصادية التابعة لسلطة ”دييز“ تطوير المقومات التي تعزز جاذبية الإمارة للشركات والمستثمرين في هذه القطاعات، وترسخ دور دبي في تطوير التقنيات المستقبلية وتسريع تطبيقاتها وتوظيفها في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعكس حجم استثماراتنا في هذه المناطق ومشاريعها الاستراتيجية هذا التوجه بشكلٍ بارز“.

مرحلة جديدة وواعدة

واستُهلت أعمال المنتدى بكلمة افتتاحية عبر الاتصال المرئي، ألقاها رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، والتي أكد خلالها أن العلاقات بين جمهورية قبرص ودولة الإمارات العربية المتحدة دخلت مرحلة جديدة وواعدة، وعكست الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ إلى قبرص في ديسمبر 2025، والتي أعقبتها زيارة العمل إلى أبوظبي في مايو 2026، التزام الدولتين المشترك بتعزيز علاقات التعاون الثنائي.

وأضاف أنه وفي حين تفتح الاتفاقيات السياسية آفاقاً جديدة للتعاون، فإن رواد الأعمال والمستثمرين والشركات هم من يحوّلون هذه الفرص إلى نتائج ملموسة، ويشكّل منتدى ”دويرز دبي 2026“ نموذجاً متميزاً لترجمة هذا التعاون على أرض الواقع.

بيئة تنافسية

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، خلاله كلمته، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم محركاً رئيسياً للنمو والتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير منظومات الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع فرص الاستثمار والشراكات المتنوعة.

وقال: ”تواصل دولة الإمارات جهودها لبناء بيئة أعمال تنافسية ومتكاملة، تُمكّن الشركات الناشئة والمشاريع الريادية من النمو والتوسع والانطلاق إلى الأسواق العالمية، عبر توفير الممكنات والبرامج والمبادرات الداعمة، وفي مقدمتها الحملة الوطنية ”الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم“ ومبادرة ”100 شركة من المستقبل“، اللذان أسهما في تعزيز تنافسية منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل واستقطاب المواهب، وتشجيع توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية، بما يدعم نمو الشركات واستدامة الاقتصاد الوطني، ويعكس ريادة الدولة في هذا المجال، لا سيما أن الإمارات حافظت للعام الخامس على التوالي على المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2026″.

ركائز أساسية

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ”دييز“ الدكتور محمد الزرعوني،، في كلمته خلال المنتدى، أنه وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ”رعاه الله“، وتوجيهات سموه التي جعلت من الابتكار والجاهزية للمستقبل ركيزتين أساسيتين في مسيرة دبي التنموية، وأسهمت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والتكنولوجيا والاستثمار، تواصل الإمارة تطوير بيئة اقتصادية متكاملة تستقطب المواهب والأفكار الطموحة، وتوفر لها المقومات اللازمة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل.

ونوه الزرعوني في كلمته إلى جهود ”دييز“ على صعيد تطوير منظومة اقتصادية متكاملة توفر للشركات ورواد الأعمال المقومات اللازمة للابتكار والتوسع والنمو، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33 ) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033، مشيراً في هذا الإطار إلى المرحلة المقبلة من تطوير واحة دبي للسيليكون والمتمثلة في مشروع ”ديستريكت آي أو“ باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم الذي يهدف إلى تطوير وجهة متكاملة للتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 6,500 شركة، وأن يسهم بنحو 103 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2036.

شراكات استراتيجية

وشهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ”دييز“ توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية لدعم منظومة البحث والتطوير والابتكار ضمن مشروع ”ديستريكت آي أُو“ في واحة دبي للسيليكون، وتشمل مجالات رئيسية من بينها الابتكار التشريعي والبحث والتطوير التطبيقي وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الحواري.

وفي هذا الإطار، وقّعت وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء مريم بنت أحمد الحمادي، والرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ”دييز“ الدكتور محمد الزرعوني، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مختبر التشريعات في حكومة دولة الإمارات وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لدعم توفير بيئة داعمة لاختبار التقنيات المتقدمة والمشاريع المبتكرة ذات الطابع المستقبلي، من خلال الاستفادة من البنية التحتية والمرافق المتطورة في واحة دبي للسيليكون لإجراء التجارب والاختبارات العملية لبعض المشاريع الحاصلة على الموافقات الأولية اللازمة من مختبر التشريعات.

ويشمل التعاون التنسيق بين الجانبين لوضع البرامج الزمنية لتنفيذ الاختبارات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يتيح للمبتكرين والشركات اختبار حلولهم وتقنياتهم في بيئات واقعية، وتقييم نتائجها ومدى جاهزيتها للتطبيق، والإسهام في تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية تستوعب الابتكارات الحديثة وتواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وقالت مريم بنت أحمد الحمادي: ”تمضي حكومة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، في تطوير منظومة تشريعية ذكية ومرنة وذات طابع مستقبلي وجاهزية عالية للتعامل مع تحديات المستقبل، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار. ويشكّل تعاون مختبر التشريعات بحكومة الإمارات مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة خطوة نوعية توفر بيئة تكنولوجية متطورة وبنيات تحتية واسعة ضمن واحة دبي للسيليكون لاختبار بعض المشاريع المؤهلة ذات الطابع المستقبلي في بيئات واقعية. بما يعزز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً.“

مختبر متخصص بالذكاء الاصطناعي

كما شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور محمد الزرعوني، والمدير العام لشركة إنتل في الشرق الأوسط وأفريقيا المهندس طه خليفة، وذلك لتحديد أطار التعاون بين ”دييز“ والشركة في تأسيس مختبر متخصص في تقنيات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي في واحة دبي للسيليكون، ليكون منصة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلوله واختبارها وتقييم أدائها باستخدام التقنيات والبنية الحاسوبية التي توفرها ”إنتل“، بما يُسهم في تسريع تبنّي هذه التقنيات وتطوير تطبيقات عملية تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.ويشمل التعاون دعم مشاريع البحث والتطوير التطبيقي، وتوفير البيئة التقنية اللازمة للشركات والمطورين والباحثين لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي وتحسين أدائها، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسي، والذكاء الاصطناعي الطرفي، والذكاء الاصطناعي الوكيلي، وحلول البنية التحتية الحضرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وستعمل ”دييز“ من خلال هذا التعاون على توفير مساحة داخل واحة دبي للسيليكون لاحتضان المختبر وعرض تقنيات ”إنتل“، وتوفير الدعم الفني والخبرات المتخصصة في تصميم البنية التحتية التقنية للمختبر وتشغيلها وتطويرها. كما يمتد التعاون إلى استكشاف فرص توسيع أنشطة ”إنتل“ في مجالات التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار ضمن واحة دبي للسيليكون ومشروع ”ديستريكت آي أو“.

وتعليقاً على الفعالية، قال المؤسس المشارك لشركة ”ذا دويرز“ ستيليانوس لامبرو”: “تقام فعاليات النسخة الثانية من منتدى ”دويرز دبي“ وفق رؤية تقوم على بناء مجتمع عالمي لريادة الأعمال يتجاوز الحدود الجغرافية، ويتيح لأصحاب الأفكار والمشاريع الطموحة الوصول إلى المستثمرين والشركاء والأسواق العالمية. ونسعى من خلال هذا الحدث، وبالتعاون مع واحة دبي للسيليكون، إلى تعزيز الروابط بين مجتمعات ريادة الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتحويل فرص التواصل وتبادل الخبرات إلى شراكات واستثمارات تدعم نمو الشركات الناشئة وتوسعها دولياً”.

وتتواصل فعاليات المنتدى يوم غدٍ الخميس، من خلال برنامج من ورش العمل المتخصصة والجلسات التفاعلية واللقاءات التي تجمع مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والخبراء وقادة الأعمال، وذلك لمناقشة فرص النمو والتوسع في الأسواق العالمية، وتبادل الخبرات والتجارب العملية في تطوير الأعمال والتكنولوجيا، وبحث فرص التعاون والاستثمار في القطاعات المستقبلية.