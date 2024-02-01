سوق دبي يربح 7 مليارات درهم ويصعد لأعلى مستوياته منذ ابريل 2015

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات اليوم وربح رأسماله السوقي ما يناهز 7 مليارات درهم مدعوما بمكاسب أسهم البنوك والعقار القيادية.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في دبي وأبوظبي إلى 3.615 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.896 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و718.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي و390.8 درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 272.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21.2 ألف صفقة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.23% أوما يعادل أكثر من 51.3 ليغلق عند 4220.35 نقطة ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ ابريل 2015.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" مع نهاية تداولات اليوم عند مستوى 9289.74 نقطة، بينما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9469.82 نقطة.

وتصدر "الإمارات دبي الوطني" النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 115.8 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.56% عند 17.8 درهم، تلاه "دبي الإسلامي" جاذباً 55.9 مليون درهم ليقفل عند 6.39 درهم بارتفاع 1.1%، ثم "إعمار العقارية" بسيولة 53.4 مليون درهم وأقفل عند 7.54 درهم بنمو 1.48%.

وفي سوق أبوظبي، تصدر "العالمية القابضة" النشاط بسيولة 206.1 مليون درهم وأقفل عند 399.6 درهم، تلاه "أبوظبي التجاري" جاذباً نحو 126.5 مليون درهم ليغلق عند 8.88 درهم، ثم "أبوظبي الإسلامي" بسيولة 84.4 مليون درهم ليصل إلى 11.22 درهم مرتفعاً بنسبة 0.18%.