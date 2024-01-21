خفض رسوم التسجيل يحفز مبيعات العقارات خلال «إيكرس»

أفادت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، لـ«الإمارات اليوم»، بأنها رصدت نمواً يتجاوز 70% بعمليات بيع العقارات التي سجلتها خلال معرض «إيكرس» للاستثمار العقاري، الذي اختتم فعالياته أمس بالشارقة، بدعم من قرار خفض رسوم التسجيل 50% خلال المعرض، ما دعم تسجيل بيع أكثر من 200 عقار باليوم الأول من المعرض، لافتة إلى أن ارتفاع تنافسية التسهيلات من المطوّرين يدفع مبيعات العقارات لمزيد من النمو خلال عام 2024.

وقال مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز راشد آل صالح، إن «قرار خفض رسوم التسجيل على مبيعات العقارات بنسبة 50% خلال فترة المعرض، من 4% إلى 2% فقط للمقيمين، ومن 2% إلى 1% للمواطنين والخليجيين، مع توجه المتعاملين والمطوّرين للاستفادة من تلك التخفيضات، أسهم في دعم المبيعات».

وأشار إلى أن «ارتفاع حدة التنافسية بين شركات التطوير العقاري خلال الفترة الأخيرة، مع اطلاق العديد من المشروعات العقارية الجديدة، سيدعم تسجيل المزيد من النمو في مبيعات العقارات خلال العام الجاري، وبنسب تماثل عمليات الزخم في المبيعات التي شهدتها الأسواق خلال العام الماضي».