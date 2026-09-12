العقارات المستدامة والذكية تتصدر توجهات الطلب في سوق دبي

أفاد مسؤولو شركات عقارية بأن السوق العقارية في دبي تشهد نمواً لافتاً في الطلب على الوحدات التي تتسم بمواصفات الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب العقارات الصديقة للبيئة، المعروفة باسم «الأبنية الخضراء»، فضلاً عن الوحدات التي تعتمد على التقنيات والحلول الذكية بمختلف أنواعها.

وقال المسؤولون لـ«الإمارات اليوم» على هامش المشاركة في معرض العقارات الدولي «آي بي إس»، الذي اختتم أعماله في دبي أخيراً، إن الطلب المتنامي من جانب المستثمرين على هذه النوعية من الوحدات في سوق دبي، أسهم في دفع الشركات العقارية نحو التوسّع في تلبية احتياجات السوق، من خلال طرح المزيد من الوحدات التي تتوافق مع هذه المتطلبات.

وأشاروا إلى أن توجه المستثمرين نحو العقارات المستدامة والصديقة للبيئة، إلى جانب الوحدات المدعومة بالتقنيات الذكية، أصبح من أبرز توجهات الطلب في سوق دبي خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يعزز توجه الشركات في الوقت نفسه نحو تطوير مشاريع ومنتجات عقارية تتماشى مع هذا النمو المتزايد في الطلب، وتواكب تطلعات المستثمرين واحتياجاتهم المتغيرة.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»، عمران فاروق، إن العقارات الخضراء الداعمة لمعايير الاستدامة، وكذلك العقارات التي تتضمن مزايا تعتمد على استخدام الأنظمة والتقنيات الذكية، تُعد من أبرز توجهات الطلب في سوق دبي العقارية خلال الفترة الحالية.

وأوضح فاروق أن العديد من المستثمرين يتطلعون إلى امتلاك وحدات مستدامة وذكية، بالنظر إلى ما توفره هذه الوحدات من معايير وخدمات متعددة، مشيراً إلى أن هذا التوجه ينسجم مع الاهتمام والطلب اللافت الذي تشهده الأسواق العقارية على هذا النوع من المنتجات.

وأضاف أن تنامي الطلب على الوحدات المستدامة والذكية يواكبه توسّع من جانب شركات عقارية مختلفة في توفير هذه الوحدات ضمن مشروعات عقارية متنوّعة وبأشكال مختلفة، بما يلبي احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم المتزايدة.

ولفت فاروق إلى أن سوق دبي العقارية تشهد في الوقت نفسه إقبالاً من المستثمرين من مختلف الجنسيات، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، للاستفادة من القيمة المضافة التي توفرها المشروعات العقارية في دبي، فضلاً عن المزايا التي تتيحها هذه المشروعات، سواء في ما يتعلق بالعوائد الاستثمارية أو بالوحدات الفاخرة والمتميزة.

من جانبه، قال مدير المبيعات في شركة «فخر الدين للعقارات»، أحمد سليم، إن سوق دبي العقارية تشهد اهتماماً كبيراً من المستثمرين بالوحدات العقارية التي تتميز بمعايير الاستدامة الخضراء أو تعتمد على تقنيات ذكية متطورة، لما توفره من تسهيلات وخدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين. وأضاف أن هذا الطلب المتزايد يُشكل حافزاً للشركات العقارية لتلبية احتياجات السوق، من خلال التوسّع في عمليات توفير هذه النوعية من الوحدات ضمن مشروعاتها العقارية.

وبيّن سليم أن مفهوم الاستدامة في المشروعات العقارية يشمل استخدام تقنيات موفرة للطاقة، إلى جانب تطبيق معايير تسهم في توفير جودة حياة مستدامة داخل المشروعات، في حين تتيح التقنيات الذكية وحدات مزوّدة بخدمات متطورة وبمستويات مرتفعة من الكفاءة، بما يسهل استخدام الخدمات وأنماط المعيشة المختلفة داخل الوحدات، مشيراً على سبيل المثال إلى وحدات ذكية تعتمد على منظومة «روبوتية» متكاملة تضم خدمات متخصصة، تشمل الاستقبال والمساعدة المنزلية والأمن والتنظيف والدعم الطبي وخدمات التوصيل الداخلي.

ولفت إلى أن معايير الاستدامة في المشروعات العقارية لا تقتصر على تقنيات توفير الطاقة، وإنما تشمل أيضاً أنظمة وتقنيات متخصصة لإدارة المياه والطاقة والنفايات والغذاء.

وقال سليم إن هذه المعايير تتضمن كذلك استخدام أجهزة تكييف هواء موفرة للطاقة، إلى جانب توفير مياه شرب مركزية بمواصفات صحية وعضوية، بما يساعد على الحفاظ على مستويات الفيتامينات في المياه.

وأشار إلى أن المشروعات تتضمن أيضاً أنظمة للتهوية يتم تشغيلها بصورة آلية وفقاً لعدد الأفراد الموجودين داخل الوحدات وبناءً على مستوى الطاقة المستخدمة، فضلاً عن استخدام تقنيات لمكافحة البكتيريا في الهواء من خلال أجهزة وأنظمة التهوية.

وأكد أن دمج هذه الأنظمة والتقنيات ضمن الوحدات العقارية يعكس اتجاهاً متنامياً نحو توفير مشروعات تجمع بين عناصر الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد من جهة، والخدمات الذكية والمتطورة من جهة أخرى، بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين والسكان.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة «ريبورتاج العقارية»، أندريا نوتشيرا، إن الأسواق العقارية تشهد نمواً متبايناً في الطلب على الوحدات العقارية المستدامة والذكية.

وأوضح أن هذا النمو في الطلب يواكبه بدوره توسّع من جانب الشركات العقارية في طرح وتوفير وحدات من هذه النوعية، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين من خلال توفير وحدات عقارية متنوّعة تتناسب مع توجهات السوق ومتطلبات العملاء.

وأشار نوتشيرا إلى أن تنامي الاهتمام بالوحدات المستدامة والذكية يعكس تحولاً في طبيعة الطلب العقاري، مع تزايد أهمية المزايا المرتبطة بالاستدامة والتقنيات الحديثة والخدمات المتطورة عند اختيار الوحدات والمشروعات العقارية.