شركات عقارية تتيح تسهيلات في السداد وخصومات سعرية خلال «IPS 2026»

طرحت شركات عقارية عروضاً تتضمن تسهيلات موسعة للمستثمرين، وذلك خلال فعاليات معرض العقارات الدولي «آي بي إس» (IPS 2026)، الذي تختتم فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم.

وقال مسؤولو تلك الشركات لـ«الإمارات اليوم» إن العروض الموسعة تشمل مشروعات مختلفة خلال فترة المعرض، وتنوعت بين تسهيلات في خطط السداد، وخصومات سعرية، وسحوبات على جوائز من ضمنها سبائك ذهبية، إضافة إلى عروض مخصصة للوسطاء العقاريين الذين ينجزون عمليات بيع خلال تلك الفترة عبر زيادة نِسَب العمولة إلى نحو 8%.

وقالت مديرة التسويق في «مجموعة الإمارات العقارية»، خلود الغمري، إنه «تم طرح تسهيلات موسعة خلال فترة معرض العقارات الدولي، تشمل خصومات سعرية بنسبة 2% للمستثمرين، مع تسهيلات في سداد الأقساط تصل إلى خمس سنوات»، وأضافت: «تشمل العروض كذلك الوسطاء العقاريين الذين ينجزون عمليات بيع خلال فترة المعرض، عبر زيادة نِسَب العمولة على المبيعات إلى نحو 8%، مقارنة بنِسَب كانت تصل إلى 5% سابقاً»، لافتة إلى أن «الأسواق تشهد طلباً مرتفعاً، وبالتالي فإن من الطبيعي أن تكون هناك عروض تنافسية مرتفعة من الشركات العقارية».

من جهته، قال مدير المبيعات في «شركة فخر الدين للعقارات»، أحمد سليم: «طرحت الشركة خلال فترة المعرض عروض تسهيلات موسعة وأكثر تنوعاً، أبرزها دفعة صفرية أولى، وخطط سداد شهرية تصل إلى نحو 1.5% فقط لفترة 66 شهراً، وتبلغ 1% فقط خلال الشهر الأخير، إضافة إلى خصومات سعرية على وحدات عقارية بنِسَب تصل إلى 8% من إجمالي السعر»، وأضاف أن «العروض تشمل كذلك منح المشترين سحوبات للفوز بسبائك ذهبية بوزن 50 غراماً يومياً طوال فترة المعرض، إضافة إلى رفع نسبة العمولة للوسطاء العقاريين الذين ينجزون عمليات البيع خلال فترة المعرض تصل إلى 7% على عمليات البيع بدلاً من نسبة 5% سابقاً، مع سحوبات على خمسة هواتف (آي فون) يومياً لأول خمسة حجوزات لوحدات عقارية». وأكد سليم أن «الأسواق المحلية تشهد طلباً قوياً ولافتاً، ما جعل الشركات تتنافس على طرح عروض موسعة في إطار زيادة حصص المبيعات، لاسيما مع تنوع المشروعات التي تتناسب مع الفئات المختلفة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها».

وفي السياق نفسه، اتفقت مدير المشاريع في «شركة سول للعقارات»، فارشا باهاتيا، بأن الأسواق العقارية تشهد تنافسية مرتفعة حالياً بشكل يواكب قوة الطلب في الأسواق، وقالت إن «الشركة طرحت خلال فترة المعرض عروضاً لمشتري الوحدات العقارية تتضمن تسهيلات في خطط السداد لتكون بنسبة 35% قبل تسليم الوحدات خلال عمليات الإنشاء، ونسبة 65% عند الاستلام».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«مجموعة ريبورتاج العقارية»، أندريا نوتشيرا، إن «الطلب على الوحدات العقارية لايزال قوياً، ويشهد تنامياً بنِسَب مختلفة، ما يرفع التنافسية بمعدلات أكبر في الأسواق، وبالتالي يجعل الشركات تطرح عروض تسهيلات مختلفة للمستثمرين بما يتناسب مع المتطلبات المختلفة، خصوصاً في ما يتعلق بخطط تسهيلات السداد».