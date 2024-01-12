«رسملة» سوق أبوظبي تلامس 3 تريليونات درهم

اخترق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز الـ9800 نقطة، مرتفعاً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بنهاية جلسة أمس، فيما لامست «رسملة» السوق حاجز ثلاثة تريليونات درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخها. وعززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات الخميس، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 14 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم من 3.680 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 3.694 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.993 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و701.18 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.