الأسهم المحلية تربح 22 مليار درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها السوقية بنهاية ثانية جلسات العام الجديد، حيث ربحت نحو 22 مليار درهم، وسط استمرار تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.641 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس الثلاثاء، إلى 3.663 تريليونات درهم في نهاية تعاملات أمس، موزّعة بواقع 2.974 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و689.42 مليار درهم لسوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.325 مليار درهم في سوق أبوظبي، و377.09 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 496.78 مليون سهم، عبر تنفيذ ما يربو على 27.17 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 1.33%، ليسجل أعلى وتيرة صعود منذ نوفمبر الماضي، بالغاً مستوى 9715.51 نقطة.

وفي المقابل تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.33%، أو ما يوازي 13.5 نقطة ليصل إلى مستوى 4077.58 نقطة. ودعم الأداء النشط والصعود في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، تسجيل سهم «العالمية القابضة» أعلى إغلاق منذ الإدراج، وارتفاعه بنسبة 3.47% إلى 414 درهماً، وذلك بعد الإعلان عن تأسيس «2 بوينت زيرو»، الشركة القابضة من الجيل المقبل بأصول مقدرة بأكثر من 100 مليار درهم.