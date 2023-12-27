الأسهم تربح 16 مليار درهم في أول جلستين بالأسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها في نهاية جلستي الإثنين والثلاثاء، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 16 مليار درهم، وسط التركيز على قطاعات قيادية، وتنفيذ صفقات على شركة إشراق للاستثمار وبنك الفجيرة الوطني، فيما نجح سوق دبي المالي في التحليق لأعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.594 تريليونات درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، إلى 3.610 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.932 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و678.668 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة أمس، بواقع 14.35 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.8 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.29 مليار درهم، موزعة بواقع 2.15 مليار درهم في سوق أبوظبي، و138.08 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 368.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 14.16 ألف صفقة.

وبنهاية جلسة أمس، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.34% عند مستوى 9516.93 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.27% عند مستوى 4028.88 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي، سهم «إعمار العقارية»، الذي ارتفع 1.3% عند 7.79 دراهم، وبتداولات قاربت 26.98 مليون درهم.

وخلال تعاملات أمس، تم تنفيذ صفقة كبيرة في سوق أبوظبي على سهم إشراق للاستثمار بقيمة 36 مليون درهم، على 87.1 مليون سهم، تمثل ما نسبته 3% من أسهم الشركة، وبسعر 0.409 درهم للسهم.