الأسهم تستقطب سيولة بأكثر من مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في نهاية تعاملات أمس الإثنين، سيولة جاوزت المليار درهم، مع تركيزها على قطاعي البنوك والعقار.

وتوزّعت السيولة بواقع 885.86 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و115.28 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 207.54 ملايين سهم عبر أكثر من 11.74 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.593 تريليونات درهم، موزعة على نحو 2.916 تريليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 676.8 مليار درهم بسوق دبي المالي.

وفي سوق دبي المالي، تصدر سهم «ديوا» النشاط جاذباً نحو 24.55 مليون درهم، تلاه سهم «الخليج للملاحة» بسيولة جاوزت 23.74 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» مستقطباً أكثر من 14.4 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 10.13 ملايين درهم.

بدوره، استحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات اليومية في سوق أبوظبي للأوراق المالية جاذباً نحو 214.18 مليون درهم، تلاه «ألفاظبي» بسيولة بلغت 102.4 مليون درهم، ثم «بيورهيلث» مستقطباً 98.35 مليون درهم، و«مجموعة ملتيبلاي» 54.68 مليون درهم.