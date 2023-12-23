16.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 16.59 مليار درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 3785 مبايعة بقيمة 12.4 مليار درهم، منها 216 مبايعة لأراضٍ بقيمة 4.91 مليارات درهم، و2729 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 7.49 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 2.29 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 257 هبة بقيمة 1.9 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 2.43 مليار درهم في منطقة «اليلايس 5»، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 720 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.