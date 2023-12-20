«دبي المالي» يستعيد مستوى 4000 نقطة من جديد

استعاد مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4000 نقطة مجدداً بنهاية تعاملات جلسة أمس، بعد أن ارتفع بنسبة 0.42%، أو ما يعادل 16.7 نقطة، مسجلاً مستوى 4014.28 نقطة، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين، مدعوماً بتعزيز مكاسب الأسهم القيادية.

فيما قفز سهم «بيور هيلث» بأكثر من 76% بنهاية أولى جلساته بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بما يعادل 26 مليار درهم، إلى 3.603 تريليونات درهم بنهاية جلسة الأربعاء، مقارنة مع 3.577 تريليونات درهم بنهاية تعاملات الثلاثاء، موزعة بواقع 2.926 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و677.59 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.49 مليار درهم، موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي، و197.75 مليون درهم في سوق دبي، بعد أن جرى التداول على نحو 321.53 مليون سهم عبر تنفيذ 24.67 ألف صفقة.

وكان سهم «إعمار العقارية» الأكثر نشاطاً في سوق دبي، حيث ارتفع 2.1%، مسجلاً سيولة بلغت 55.99 مليون درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» مرتفعاً بنسبة 0.88%، وبسيولة بلغت 31.04 مليون درهم.

كما صعد سهم «ديوا» بنسبة 0.35% بالغاً مستوى 5.68 دراهم، بسيولة بلغت 11.33 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب، نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 9.52 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 69.88 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 60.37 مليون درهم.

فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي العام، بنهاية تعاملات الأربعاء، بنسبة 0.12% إلى مستوى 9482.08 نقطة. وقفز سعر سهم «بيور هيلث» في أول جلسة تداول أمس، بأكثر من 76%، ليغلق عند 5.74 دراهم بنهاية التداولات مقابل سعر الطرح البالغ 3.26 دراهم. وكان أعلى سعر وصل له السهم خلال جلسة أمس عند 6 دراهم. واستقطب «بيور هيلث» تداولات بقيمة جاوزت 218.7 مليون درهم، بعد التداول على 39.14 مليون سهم عبر تنفيذ 6418 صفقة.

ويُعوّم سعر سهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لثلاث جلسات تداول متتالية عند بداية الإدراج، بحيث لا يخضع السعر لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها، والبالغة 15% كأعلى نسبة، و10% كأدنى نسبة.

كانت شركة «بيور هيلث القابضة» قد أعلنت في وقت سابق حصولها على طلبات بقيمة تتجاوز 265 مليار درهم (72 مليار دولار) للاكتتاب في طرحها البالغ 986 مليون دولار، الذي يشمل 1.11 مليار سهم تمثل 10% من إجمالي الأسهم المصدرة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 223.72 مليون درهم، تلاه «بيور هيلث» جاذباً 218.768 مليون درهم، ثم «ألفاظبي» بسيولة 193.86 مليون درهم، ليغلق متراجعاً عند 20.5 درهماً.