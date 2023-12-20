4.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.7 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 613 مبايعة بقيمة 4.11 مليارات درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 2.77 مليار درهم، و578 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.34 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 2.43 مليار درهم في منطقة (اليلايس 5)، تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة القوز الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 31.29 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة نخلة جبل على المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 121.22 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 92 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 99.23 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 49.64 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 279.52 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 57 هبة بقيمة 341.6 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 90.9 مليون درهم.