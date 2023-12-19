تصرفات عقارات دبي تسجل 4 مليارات درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من أربعة مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 704 مبايعات بقيمة 3.4 مليارات درهم، منها 61 مبايعة لأراضٍ بقيمة 701.22 مليون درهم، و643 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 2.7 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 57.67 مليون درهم في منطقة «القوز الثانية»، تلتها مبايعة بقيمة 45.17 مليون درهم في منطقة «نخلة جبل علي»، ثم مبايعة بقيمة 41.96 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 2». وتصدرت منطقة «نخلة جبل علي» المناطق من حيث عدد المبايعات بعد أن سجلت 16 مبايعة بقيمة 372.14 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 2» بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 95.93 مليون درهم، وثالثة في «مدينة هند 4» بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 11.54 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 720 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة «برج خليفة»، ثم مبايعة بقيمة 37.5 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2».

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 575.14 مليون درهم. بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 532.8 مليون درهم، منها 28 رهناً لأراضٍ بقيمة 318.54 مليون درهم، و121 رهناً لفلل وشقق بقيمة 214.25 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الثنية الأولى» بقيمة 165.61 مليون درهم، وأخرى في منطقة «جبل علي الأولى» بقيمة 66.98 مليون درهم. أما الهبات، فشهدت تسجيل 32 هبة بقيمة 85.72 مليون درهم كان أهمها في منطقة «الخبيصي» بقيمة 25 مليون درهم، وأخرى في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بقيمة 12.55 مليون درهم.