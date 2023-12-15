«دبي المالي» يستعيد مستوى 4000 نقطة

استعاد مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4000 نقطة مجدداً بنهاية تعاملات آخر الأسبوع، بعد أن ارتفع بنسبة 0.48%، أو ما يعادل 19.03 نقطة، مسجلاً مستوى 4001.1 نقطة أمس، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين، وتحديداً منذ نهاية جلسة 13 أكتوبر الماضي، مدعوماً بتعزيز مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.54 تريليونات درهم بنهاية تعاملات الخميس، إلى 3.541 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة، موزعة بواقع 2.866 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و674.677 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من ملياري درهم، موزعة بواقع 1.625 مليار درهم في سوق أبوظبي، و442.65 مليون درهم في سوق دبي، بعد أن جرى التداول على نحو 525.7 مليون سهم عبر تنفيذ 23.27 ألف صفقة.

وكان سهم «إعمار العقارية» الأكثر نشاطاً في سوق دبي، حيث ارتفع 0.27%، مسجلاً سيولة بلغت 122.16 مليون درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» مرتفعاً بنسبة 1.48%، وبسيولة بلغت 71.95 مليون درهم.

كما صعد سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 3.32% بالغاً مستوى 7.15 دراهم، بسيولة بلغت 53.47 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 20.72 مليون درهم بجلسة أمس الجمعة، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 252.04 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 231.31 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، بنهاية تعاملات الجمعة، بنسبة 0.23% إلى مستوى 9497.8 نقطة مقترباً من استعادة مستوى 9500 نقطة، تزامناً مع تنفيذ «فوتسي راسل» لتغييراتها بالسوق وفقاً لمراجعتها الربعية لمؤشراتها المعلنة يوم 21 نوفمبر الماضي، التي أسفرت حينها عن إضافة سهم «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي» إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، والمؤشر القياسي العالمي ومؤشر جميع الشركات.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 278.6 مليون درهم، تلاه «أدنوك للإمداد» جاذباً 208.89 ملايين درهم متراجعاً بنسبة 0.56%، ثم «ألفاظبي» بسيولة 113.31 مليون درهم، ليغلق متراجعاً عند 20.7 درهماً.

وتدعم أداء سوق أبوظبي خلال جلسة الجمعة، بارتفاع أسهم بنك الفجيرة الوطني 11.1%، وسهم شركة «إي آند» مجموعة الإمارات للاتصالات سابقاً، 0.8%.

. مؤشر سوق أبوظبي يقترب من مستوى 9500 نقطة.