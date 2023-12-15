1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 406 مبايعات بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 244.95 مليون درهم و386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.07 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 102 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 32.61 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 2.81 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5.57 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 69.03 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23.05 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20.76 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 19.89 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 378.1 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 57.13 مليون درهم وثالثة في اليفرة 1 بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 147.78 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 166.76 مليون درهم منها 7 رهن أراض بقيمة 53.87 مليون درهم و63 رهن فلل وشقق بقيمة 112.89 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 42.57 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 16.45 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 20.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الثالثة بقيمة 10.21 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 4.5 مليون درهم.