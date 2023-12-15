مؤشر سوق دبي يلامس 4000 نقطة

بلغت مكاسب أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات، أمس، 22 مليار درهم، ونجح مؤشر سوق دبي المالي في الاقتراب من مستوى 4000 نقطة من جديد، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.518 تريليونات درهم بنهاية تعاملات، الأربعاء، إلى 3.54 تريليونات درهم بنهاية جلسة الخميس، موزعة بواقع 2.864 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و675.414 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي، فيما توزعت المكاسب السوقية بواقع 14 مليار درهم لسوق أبوظبي، ونحو ثمانية مليارات درهم لسوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.92 مليار درهم، موزعة بواقع 1.19 مليار درهم في سوق أبوظبي، و721.6 مليون درهم في سوق دبي، بعد أن جرى التداول على نحو 500.17 مليون سهم عبر تنفيذ 21.59 ألف صفقة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.08%، أو ما يعادل 42.76 نقطة، ليغلق عند 3982.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.42% وبلغ 9475.99 نقطة.

وقال مدير شركة «الأنصاري للوساطة المالية»، عبدالقادر شعث: «إن أسواق المال المحلية، تشهد ارتفاعاً متبايناً؛ بسبب صعود أسواق الأسهم المجاورة والعالمية، وسط زيادة شهية المخاطرة للمستثمرين، بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، مشيراً إلى أن مؤشر سوق دبي المالي من الناحية الفنية يقترب من ملامسة 4000 نقطة على الرغم من الاتجاه العرضي الحالي الذي شهده بالفترة الأخيرة.