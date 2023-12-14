بيع واحد من أغلى "بنتهاوس" في العالم بقيمة 500 مليون درهم بدبي اليوم

شهدت تصرفات العقارات في دبي اليوم إتمام بيع شقة بنتهاوس في مشروع "كومو ريزيدنسز" في نخلة جميرا مقابل 500 مليون درهم، مما يجعلها واحدة من أغلى بنتهاوس تم بناؤه وبيعه على الإطلاق في دبي، وفقاً لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتفصيلاً بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 622 مبايعة بقيمة 2.64 مليار درهم، منها 87 مبايعة للأراضي بقيمة 919.47 مليون درهم و535 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.72 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40.86 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 40.7 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 34.14 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 18.73 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 718.62 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 3.86 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 500 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29.55 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 29.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 110.16 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 163.07 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 206.6 مليون درهم منها 16 رهونات أراضي بقيمة 67.65 مليون درهم و99 رهونات فلل وشقق بقيمة 138.96 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 7 بقيمة 32.57 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 16.59 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 45 هبة بقيمة 68.64 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الاولى بقيمة 13.19 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعيه الخامسه بقيمة 9.36 مليون درهم.