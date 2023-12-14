الأسهم تستقطب سيولة بـ 1.39 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات، أمس، سيولة قاربت 1.39 مليار درهم، مع تنفيذ صفقات كبيرة على شركة الخليج للمشاريع الطبية. وتوزّعت السيولة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و287.52 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 376.73 مليون سهم عبر أكثر من 16.52 ألف صفقة.

ووصلت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 3.518 تريليونات درهم، موزعة على نحو 2.85 تريليون درهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية، و668.49 مليار درهم بسوق دبي المالي.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.13% وبلغ 9436.77 نقطة. بينما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.05% إلى مستوى 3939.31 نقطة.