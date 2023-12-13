تصرفات عقارات دبي تحقق 2.7 مليار درهم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 625 مبايعة بقيمة ملياري درهم، منها 52 مبايعة لأراضٍ بقيمة 530.63 مليون درهم، و573 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.47 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 66.81 مليون درهم في منطقة «نخلة جبل علي»، في وقت تصدرت فيه «وادي الصفا 2» المناطق من حيث عدد المبايعات بعد أن سجلت 11 مبايعة بقيمة 82.14 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 305 ملايين درهم في منطقة «المركز التجاري الثانية» كأهم مبايعات الشقق والفلل. بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 692.52 مليون درهم. أمّا الهبات فشهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 75.02 مليون درهم.