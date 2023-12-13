14 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم

شهدت أسواق الأسهم المحلية أداء إيجابياً، في نهاية تعاملات أمس، تزامناً مع تنفيذ ثلاث صفقات كبرى على بنك أم القيوين، وبنك الفجيرة، وشركة أمانات القابضة، إضافة للإعلان عن تغطية طرح شركة «بيورهيلث» القابضة بنحو يفوق 480 مرة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4% مغلقاً عند مستوى 9449.1 نقطة. كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.07%، رابحاً 2.76 نقطة وأغلق على 3937.28 نقطة.

وحققت الشركات المدرجة مكاسب سوقية بقيمة 14 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 3.525 تريليونات درهم مقابل 3.511 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع المؤشر تزامناً مع صعود سهم أمانات القابضة بنسبة 0.8% بالغاً 0.464 درهم بعد تنفيذ صفقة كبيرة بقيمة 220.4 مليون درهم.

وتصدر سهم الإمارات دبي الوطني، قائمة الأكثر نشاطاً بقيمة 59.07 مليون درهم متراجعاً بنسبة 0.86% بالغاً 17.25 درهماً، وانخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.8% بسيولة بلغت 53.09 مليون درهم، وتراجع سهم الخليج للملاحة بنسبة 0.14% بالغاً 7.04 دراهم بسيولة بلغت 21.63 مليون درهم.

فيما ارتفع سهم كهرباء وماء دبي «ديوا» بنسبة 0.8% بالغاً 2.46 درهم بسيولة بلغت 26.42 مليون درهم، وزاد سهم «تاكسي دبي» بنسبة 2.35% بالغاً مستوى 2.18 درهم بسيولة بلغت 18.85 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي بسوق دبي المالي، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، من الأسهم نحو 130.11 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 147.19 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 17.08 مليون درهم كمحصلة «بيع». وبلغت محصلة تعاملات المواطنين في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 17.08 مليون درهم، بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 354.88 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 337.79 مليون درهم.

وقال مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، إن «هناك انخفاضاً تدريجياً لبعض الأسهم وانحساراً لمستويات السيولة ببعض الأسهم»، موضحاً أن «سهم إعمار العقارية حاز اهتمام المتعاملين في الجلسات الأخيرة».

إلى ذلك، أعلنت مجموعة «بيورهيلث» القابضة انتهاء فترة الاكتتاب بأسهمها بنجاح في الطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤكدة أن السعر الثابت للطرح تم تحديده عند 3.26 دراهم للسهم العادي، بحجم طرح يبلغ 1.11 مليار سهم عادي، أي ما يعادل 10% من إجمالي رأس المال المصدر.

وشهد الطرح طلباً كبيراً من المستثمرين في دولة الإمارات والمنطقة، ما أدى إلى تجاوز حجم الاكتتاب، وبلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 265 مليار درهم (72 مليار دولار).

واستقطبت شريحة المشتركين المؤهلين طلباً بقيمة 186 مليار درهم، ليتجاوز بذلك مستوى الاكتتاب 54 مرة. بينما شهدت الأسهم المخصصة للمستثمرين للأفراد إقبالاً ضخماً من المستثمرين، لتبلغ 78 مليار درهم (نحو 21.2 مليار دولار)، متجاوزة تغطية الاكتتاب بواقع 483 مرة.

وحقق الطرح عائدات إجمالية قدرها 3.62 مليارات درهم للشركة. ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية للشركة إلى 36.2 مليار درهم عند الإدراج المتوقع في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 20 ديسمبر الجاري. وسيُقام اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة بعد غدٍ (15 ديسمبر).

• سهم الإمارات دبي الوطني تصدر قائمة الأكثر نشاطاً بقيمة 59.07 مليون درهم.