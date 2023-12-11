أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ1.33 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات يوم الاثنين، مستهل الأسبوع، سيولة قاربت 1.33 مليار درهم، مع انتهاء الاكتتاب العام لشركة بيورهيلث وتنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة الخليج للملاحة. وتوزّعت السيولة بواقع 982.96 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و349.08 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 328.5 مليون سهم عبر أكثر من 19.47 ألف صفقة.

وتباين أداء مؤشرات أسواق الأسهم المحلية حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.12% بالغا 9411.75 نقطة تزامنا مع ارتفاع سهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض بنسبة 7.5% عند 1.14 درهم. وارتفع سهم إيزي ليس بنسبة 6.16% عند 31.7 درهم. وزاد سهم الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.12% عند 35.4 درهم، وبتداولات قاربت 4.02 ملايين درهم. وتصدر سهم العالمية القابضة قائمة الأكثر نشاطا بقيمة 215.59 مليون درهم مستقرا عند 399.5 درهم.

ويأتي ذلك الأداء بالتزامن مع انتهاء فترة الاكتتاب على أسهم شركة "بيور هيلث" القابضة، والذي بدأ الأربعاء الماضي. وكانت الشركة قد طرحت 1.11 مليار سهم جديد للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة.

وتم تخصيص نحو 4.5% من الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد، في حين خصصت 95.5% لشريحة المستثمرين المتمرسين. وحددت الشركة سعر الطرح عند 3.26 درهم للسهم الواحد، حيث تتوقع أن تجمع نحو 3.62 مليار درهم كرأس مال إضافي عند اكتمال الاكتتاب في الطرح العام. ومن المتوقع إدراج أسهم "بيور هلث" وتداولها في سوق أبوظبي يوم 20 ديسمبر الجاري. وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.45% إلى مستوى 3934.52 نقطة تزامنُا مع تراجع سهم إعمار العقارية، ثاني أكثر الأسهم تداولا، بنسبة 1.06% عند 7.3 درهم، وبتداولات بلغت قيمتها 42.4 مليون درهم.

وانخفض سهم تاكسي دبي بنسبة 3.18% عند 2.13 درهم، وبتداولات بلغت قيمتها 38.48 مليون درهم. فيما ارتفع سهم مصرف عجمان بنسبة 0.48% عند 2.06 درهم، وبتداولات قيمتها 23.02 مليون درهم، وانخفض سهم تبريد بنسبة 3.3% عند 3.52 درهم، وبتداولات قاربت 172.78 ألف درهم. يشار إلى أن سوق دبي المالي شهد اليوم صفقة كبيرة مباشرة على أسهم الخليج للملاحة القابضة بنحو 3.9 مليون سهم بسعر 7.02 درهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 27.6 مليون درهم.