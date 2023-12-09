1.15 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات يوم أمس، سيولة قاربت 1.15 مليار درهم، مع تركزها على القطاعات القيادية كالبنوك والعقار. وتوزّعت السيولة بواقع 901.26 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و255.01 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 296.14 مليون سهم عبر أكثر من 17.66 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.74% بالغاً 9400.75 نقطة تزامناً مع انخفاض سهم «فينكس جروب بي ال سي» المدرج حديثاً بنسبة 10% عند 2.25 درهم. وانخفض سهم مجموعة «ملتيبلاي» بنسبة 4.4% عند 3.25 دراهم.

وتراجع سهم الجرافات البحرية بنسبة 3.13% عند 27.2 درهماً، وبتداولات قاربت 40.5 مليون درهم.

وكان سهم العالمية القابضة أكثر الأسهم تداولاً خلال جلسة أمس، إذ استقر عند مستوى 399.5 درهماً، وبتداولات تجاوزت 218.77 مليون درهم.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12% إلى مستوى 3951.52 نقطة تزامناً مع تراجع سهم «تاكسي دبي» في ثانية جلساته بعد الإدراج بنسبة 0.45% عند 2.2 درهم، وبتداولات بلغت قيمتها 66.08 مليون درهم.

وانخفض سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.85% عند 17.45 درهماً، وبتداولات بلغت قيمتها 26.2 مليون درهم. وانخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.94% عند 7.38 دراهم، وبتداولات قيمتها 22.98 مليون درهم، وهبط سهم «ديوا» بنسبة 1.18% عند 2.51 درهم، وبتداولات قاربت 15.46 مليون درهم.

يُشار إلى أن مؤشرات أسواق المال المحلية هبطت على مدار الأسبوع حيث تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.9%، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.4%.