مستهلكون: علامات تجارية جديدة تزيد العروض وتخفض أسعار السلع

قال مستهلكون إن دخول علامات تجارية جديدة للسلع أسواق الدولة في الفترة الأخيرة، زاد من قوة المنافسة، وأدى إلى طرح المزيد من العروض على السلع وانخفاض أسعارها بنسب كبيرة مقارنة بالفترات السابقة.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى انخفاض أسعار بعض السلع في العروض المطروحة، مثل زيوت الطهي، ومنعمات الأقمشة، والمعقمات، مطالبين بدخول مزيد من العلامات التجارية التي تتميز بالجودة والسعر المناسب.

بدورهما، قال مسؤولان في منفذي بيع إن «بعض العلامات التجارية الجديدة لمنتجات محلية، وبعضها الآخر لمنتجات مستوردة، وإن أسعارها المخفضة وجودتها حفزا مناخ المنافسة».

وأكدا أن «العلامات التجارية الجديدة من الإنتاج المحلي والمستورد تعزز خيارات المستهلكين، وتترك لهم حرية الاختيار بين نوعيات عدة بأسعار مختلفة».

وتفصيلاً، قال المستهلك علي فرحات، إن «الفترة الأخيرة شهدت دخول علامات تجارية جديدة لبعض السلع إلى الأسواق المحلية، ما زاد من قوة المنافسة، وأدى إلى طرح مزيد من العروض مع خفض سعري بنسب كبيرة».

وأوضح أن «زيت الطهي بأنواعه المختلفة يشهد، على سبيل المثال، عروضاً سعرية أكثر من ذي قبل بعد دخول علامات جديدة الى السوق، إذ انخفض سعر عبوة الزيت إلى 20 درهماً مقارنة بسعر سابق يبلغ 28 درهماً».

وطالب فرحات بدخول المزيد من العلامات التجارية للسلع الغذائية الأساسية إلى السوق، مثل الدجاج، مشيراً إلى أن معظم العلامات التجارية الجديدة تتركز في السلع الاستهلاكية.

من جانبه، قال المستهلك فهد فياض، إن «المناديل الورقية تشهد حالياً عروضاً سعرية أكثر مقارنة بالفترات السابقة، وذلك بعد دخول علامات تجارية جديدة الى السوق»، مشيراً إلى عرض سعري بقيمة ثمانية دراهم مقارنة بـ12 درهماً سابقاً. ولفت كذلك إلى عرض سعري لأكياس نفايات بقيمة 18 درهماً، مقارنة بـ24 درهماً سابقاً، بانخفاض نسبته 25%.

وطالب بدخول المزيد من العلامات التجارية الخاصة بسلع غذائية رئيسة إلى السوق، التي تتميز بأسعار أفضل وجودة عالية، مثل: الألبان والحليب، والخضراوات والفواكه، ومن أكثر من منشأ، بدلاً من التركيز على دول معينة للاستيراد.

في السياق نفسه، قالت المستهلكة فاتن الترك: «إن المعقمات، على سبيل المثال، أصبحت تشهد عروضاً سعرية أكثر من ذي قبل، حيث بلغ سعر العبوة حالياً 25 درهماً مقارنة بـ35 درهماً سابقاً».

وأكدت أن «الأمر ذاته تكرر بالنسبة لمنعمات الأقمشة، إذ انخفض سعر بعضها في العروض إلى 20 درهماً تقريباً، مقارنة بـ30 درهماً في عروض سابقة، متفقة على أهمية دخول علامات تجارية جديدة في بعض السلع، مثل: مرقة الدجاج، والبيض، التي تتميز بأسعار أفضل وجودة عالية».

إلى ذلك، قال المسؤول في منفذ بيع، حسن رزق، إن «بعض سلع العلامات التجارية الجديدة منتجة محلياً وبعضها الآخر مستورد، كما أن أسعار بعضها أقل، وتتميز بالجودة، ما أدى إلى دعم مناخ المنافسة وزيادة العروض وانخفاض الأسعار».

ولفت إلى أن «سوق الإمارات تتميز بشكل عام بالانفتاح، مع وجود تسهيلات للشركات المحلية المنتجة، فضلاً عن سهولة الاستيراد، ما يعزز من حماية حقوق المستهلكين، ويدعم حصولهم على سلع ذات جودة عالية بأسعار مناسبة».

من جهته، اعتبر المسؤول في منفذ بيع آخر، أبوبكر حافيظ، أن «العلامات التجارية الجديدة من الانتاج المحلي والمستورد تعزز خيارات المستهلكين، وتترك لهم حرية الاختيار بين نوعيات عدة بأسعار مختلفة، كما تؤدي إلى انخفاض أسعار عروض سلع، وهو ما يصب في مصلحة المستهلكين، بدعم من المنافسة القوية بين منافذ البيع، خصوصاً في ظل الارتفاعات السعرية على المستوى العالمي».

• سلع العلامات التجارية الجديدة منتجة محلياً، وبعضها الآخر مستورد، كما أن أسعار بعضها أقل، وتتميز بالجودة.